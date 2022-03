Intel postaví v Německu továrnu na čipy za 17 miliard eur

V příštích deseti letech Intel investuje v Evropě 80 miliard eur do celého hodnotového řetězce polovodičů – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po nejmodernější obalové technologie. Plány zahrnují mimo jiné investovaných 17 miliard eur do výroby polovodičů v Německu, vytvoření nového centra výzkumu a vývoje a designu ve Francii a investice do výzkumu a vývoje, výroby v Irsku, Itálii, Polsku a Španělsku.