Arrow Lake, nejnovější procesor od Intelu, zrovna nedostál svým očekáváním. V podcastu magazínu Hot Hardware to přiznal i vice prezident firmy Robert Hallock, podle kterého jeho uvedení „neproběhlo podle plánu“ a slíbil nápravu. Mizerné dojmy z Arrow Lake dokládají kromě jiného i mnohé recenze.





Hallock otevřeně řekl, co musí Intel udělat: vysvětlit, co se pokazilo, a to buď do konce listopadu, nejpozději začátkem prosince, a pak pracovat na nápravě.

„Tady platí staré pravidlo, o kterém jsme mluvili už jak s novináři, tak s hardwarovými společnostmi, že s každou novou platformou je to těžké,“ řekl Hallock. „Kdykoli cokoli radikálně přepracujete, představuje to nové a někdy nečekané výzvy. A myslím, že lidi zajímá, co se stalo.“

„Zatím nemůžu zacházet do všech podrobností, ale těch problémů jsme identifikovali řadu,“ připustil. „Jsou na úrovni operačního systému, a jsou i na úrovni BIOSu. A řeknu, že výkon, který jsme viděli v recenzích – aby bylo jasno, ne vinou recenzentů – nebyl takový, jaký jsme očekávali nebo takový, jaký jsme zamýšleli. Uvedení na trh prostě neproběhlo podle plánu, a to bylo pro nás všechny pokořující ponaučení, které řekněme inspirovalo poměrně rozsáhlou interní reakci, abychom přišli na kloub tomu, co se stalo, a napravili to.“

Hallock uvedl, že v jednom scénáři se latence paměti vyšplhala až na 180 nanosekund, místo aby se pohybovala mezi 70 a 80 nanosekundami.

„Chci, aby bylo zcela jasné, že bereme na vědomí a internalizujeme chyby, které jsou na naší straně, a musíme je napravit,“ řekl Hallock. V ideálním případě by to podle něj Intel měl udělat do 30. listopadu, ačkoliv veřejné objasnění toho, k čemu došlo, může trvat až do konce prosince.

Konkrétně se dle něj bude řešit vhodnost procesoru pro gaming, ačkoliv co přesně pro nápravu pochybení Intel udělá, není zřejmé. Určitě prý půjde o aktualizace firmwaru a ovladačů, ačkoliv do detailů Hallock nezabíhal.

Taky se odmítl vyjádřit k životnosti socketu Arrow Lake, což je postoj, který Intel zaujal již dříve. Řekl také, že „recenzenti neměli čas“ otestovat přetaktování, což je něco, v co dle svých slov doufal, že udělají.

„Můj závazek vůči vám, recenzentům obecně a uživatelům je, že provedeme kompletní audit a dodáme vám podrobný seznam toho, co bylo špatně, každý bod vysvětlíme a řekneme, jak to hodláme napravit,“ slíbil Hallock.