Intel testoval grafiku Arc, je prý rychlejší než konkurence. Ale má to háček

Protože ani nemáme jinou možnost, všichni trpělivě čekáme, až Intel pustí do široké distribuce své nové diskrétní grafiky Arc. Společnost se mezitím snaží šponovat očekávání sériemi tiskových zpráv a výsledky nejrůznějších testů.





Ten poslední vypadá obzvlášť povzbudivě: ukazuje srovnání Arc A750, tedy karty střední třídy, a RTX 3060 při výkonu v 48 vybraných videohrách. Konkurenci od Nvidie mírně předčila.

Pravdou nicméně je, že Intel provádí testy pouze na hrách, v nichž lze uplatnit pokročilejší API DirectX 12 a Vulkan. Modernější standardy, s nimiž si Arc karty – jejich architektura i ovladače – rozumí o něco lépe. Pokud jde o vyladění ovladačů, v tom, jak sama společnost přiznává, za konkurencí poněkud zaostává a výkon u her podporujících užívanější DirectX 11 Intel prakticky neuvádí.

Ve výčtu testovaných tak můžeme najít tituly jako Fortnite, Hitman 3, Assassin´s Creed: Valhalla, Forza Horizon 5 nebo World of Warcraft, v jejichž případě je Arc A750 plně konkurenceschopný RTX 3060, u několika z nich konkurenci dokonce předčí. Podobné je to u titulů se standardem Vulkan jako jsou DOOM Eternal nebo Wolfenstein: Youngblood.

Připomeňme, že Intel výkonnost svých karet v hrách řadí do tří kategorií: běží skvěle, běží dostatečně, pokulhává (hrubě přeloženo). A je třeba mu přiznat překvapivou upřímnost, jde-li o výkon ve hrách spoléhající na DirectX 11, v nichž za Nvidii a AMD zaostává.

Proto jim chce konkurovat zejména cenovou politikou. To by mělo znamenat, že karty jako zmíněná Arc A750 by měla konkurovat kartám o stupeň či dva nižším jako jsou například RTX 3050 nebo RX 6600. Bude-li tomu ale skutečně tak, se nejspíš dozvíme až při jejich vydání, k němuž by mělo dojít v průběhu roku.