Intel už na trhu s grafikami směle konkuruje AMD

Na trhu s grafickými kartami pro stolní počítače působili po desetiletí dva hráči: AMD (dříve ATI) a Nvidia. Společnost Intel se rozhodla vstoupit do těchto bouřlivých vod v roce 2022 se svou řadou grafických procesorů Arc spolu s podobnými specializovanými nabídkami pro notebooky. Podle zprávy o podílu na trhu grafických karet se Intelu podařilo do konce kalendářního roku 2022 urvat 9 % prodejů dedikovaných GPU pro stolní počítače, což je stejný tržní podíl, jaký měla ve stejném období AMD.





Údaje pocházejí od společnosti Jon Peddie Research, která v návaznosti na trendy prodeje počítačů obecně vykresluje jinak neutěšený obraz současného trhu s grafickými procesory. Stejná zpráva totiž uvádí, že prodej grafických karet pro stolní počítače celkově klesl o 24 %, což je největší pokles za posledních deset let. A 9% podíl na trhu není zrovna něco, s čím byste se před akcionáři chtěli chlubit, zvlášť když Nvidia dál dominuje s téměř monopolním podílem 82 %.

V kontextu nového konkurenta v zavedeném tržním segmentu, dokonce i se zdroji, jakými Intel disponuje, však jde o ohromující úspěch. Čipy Arc pro stolní počítače byly očerňovány a odkládány do té míry, že někteří průmysloví analytici uvažovali o tom, zda Intel neuvažuje o zrušení celého miliardového projektu.

Společnost navíc stále není připravena konkurovat v oblasti špičkových grafických procesorů, která generuje největší část zisku. Ale vstup na trh a uchvácení druhého místa za méně než kalendářní rok díky fokusu na nízkorozpočtové karty lze považovat za výhru.

Například Arc A750, jejíž cena byla nedávno oficiálně snížena z 290 na 250 dolarů, je naším tipem na nejlepší GPU pro ray tracing v rozlišení 1080p. Není to ten druh bleskového výkonu, který by vás v benchmarcích dostal do vysněné PC sestavy YouTubového influencera za 10 000 dolarů, ale je to hodnota, která prodá sakra hodně karet lidem, kteří chtějí hrát na počítačích hry, ale jejichž rozpočet je omezený.

Mluvčí Intel Arc Tom Petersen prohlásil: „Když se nad tím zamyslíte, jsme jedna z mála společností na světě, která může vstoupit na tak velký trh, jako je trh s diskrétní grafikou… Nvidia nás bude pravděpodobně i nadále ignorovat, ale AMD nás ignorovat nemůže. A v průběhu let budeme víc a víc konkurenceschopní.“ Stojí za zmínku, že Petersen naposledy pracoval jako ředitel technického marketingu společnosti Nvidia.

Vzestup Arc na trhu levnějších GPU je skutečně nemožné ignorovat. Uvidíme, zda se Intelu podaří tento impuls využít k získání dominantnějšího postavení na high-endové straně trhu s grafickými procesory a zda má vůli do tohoto boje vůbec vstoupit.