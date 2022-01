Intel vyvíjí specializovaný čip pro těžbu kryptoměn

Příští generace hardwaru pro těžbu kryptoměn by mohla stavět na procesorech od Intelu. Firma údajně zvažuje vývoj speciálního těžařského čipu s názvem Bonanza Mine, jehož předností má být mimo jiné energetická šetrnost. Vyplývá to z programu konference International Solid-State Circuits Conference, který zveřejnil web Tom´s Hardware.

Ta se uskuteční mezi 20. a 24. únorem a tak zatím není zřejmé, zda je Bonanza Mine už hotovým produktem nebo projektem teprve ve fázi vývoje, byť dokumentace odpovídá spíš druhé variantě.

Jmenuje také jistého Vikama Sureshe, který se má zabývat vývojem „vysoce výkonné a energeticky úsporné mikroarchitektury pro šifrování dat a autentizaci, kryptografická primitiva pro generování náhodných čísel a klíčů, blockchainové technologie a kompresi dat“.

V té souvislosti můžeme připomenout též prosincová slova Raji Koduriho, viceprezidenta intelovské divize AXG, který naznačil, že společnost má ambice zaměřit se na technologii blockchainu v rámci nových projektů, které nezahrnují CPU ani GPU pro běžné využití. Což není nijak překvapivého, uvážíme-li, že těžba kryptoměn je už dlouho realizována prostřednictvím zákaznických integrovaných obvodů (ASIC).

Koduri zmínil, že by rád utvořil silnou základnu využívající nové grafické karty Arc, aby pro ně nadchnul širší vývojářskou obec. Pokud by však měly sloužit výhradně těžařům na farmách, cíl by to prý nesplnilo.

Intel zatím konkrétní technické specifikace Bonanza Mine neodtajnil, ani to, zda by byl hardware optimalizovaný jen na těžbu Bitcoinu, nebo by stejně výkonně zpracovával i jiné kryptoměny. Víc se dozvíme 23. února.