Inteligentní automatizace mění způsob práce v podniku

Integrace kognitivních technologií do automatizace firemních procesů může přinést významné zvýšení efektivity, zlepšení příjmů i spokojenosti zákazníků – pokud se to ovšem udělá správným způsobem. Zde je návod, jak by společnosti měly přistupovat k automatizaci a jak s tím mohou pracovníci držet krok.