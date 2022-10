IT náklady porostou, firmy hodlají porazit recesi technologiemi

Celosvětové náklady na IT produkty a služby příští rok poroste, a to i přes předpokládanou recesi; alespoň to předvídají analytici z Garner Research.





Projektovaný nárůst o 5,1 % na 4,6 bilionů dolarů svědčí o tom, jak se podniky snaží překonat nejhorší efekty recesi technologickými iniciativami zaměřenými na snížení dlouhodobých nákladů.

Víte, jaký je skutečný přínos vašich AI projektů? Ano, využíváme metody, které nám to dokážou přibližně vyčíslit Ano, ale vycházíme pouze ze subjektivního dojmu Ne, naše AI projekty využíváme zatím „naslepo“ Ne, projekty podporující umělou inteligenci nevyužíváme Zobraz výsledek

Největší podíl v růstu IT budou mít software a služby. Celosvětové útraty za software vzrostou velmi výrazně z asi 790 miliard na 879 miliard v příštím roce, růst 11,3 %. Podobně rychle porostou i IT služby jako takové, hodnota se zvýší z 1,25 bilionů na 1,35 bilionů.

Menší nárůst poté čeká investice do datových center. Jediná IT oblast, která má naopak poklesnout, budou koncová zařízení; Gartner předpokládá snížení nákladů ze 739 miliard na 735 v roce 2023. Důvodem je rostoucí inflace a výrazný počet nákupů nových zařízení v době pandemie.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Náklady na IT zřejmě porostou i v případě začínající globální recese, protože technologie pro firmy představují způsob, jak peníze šetřit, a to i přes krátkodobé zvýšení nákladů. Firmy se tak zároveň pokusí zamezit výrazně zvýšenému náboru nových zaměstnanců pomocí zefektivnění stávajících procesů.