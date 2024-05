Jak na potíže s pomalým internetovým připojením

Máte pocit, že se internetový obsah načítá déle, než je zdrávo, videa se přehrávají trhaně a celkově je rychlost uploadu a downloadu na vaší internetové přípojce nižší, než deklarovaná v rámci vaší smlouvy s poskytovatelem? Zkuste si rychlost připojení ověřit a vyvarujte se častým chybám při používání domácí sítě.





Čím měřit rychlost připojení

Pokud máte podezření na nedostatečnou rychlost vaší internetové přípojky, pak si její reálné parametry můžete snadno ověřit pomocí některého z nástrojů pro měření rychlosti připojení k internetu. Mezi nejznámější patří například globální služba Speedtest.net či tuzemská služba DSL.cz, kterou pro svůj speedmeter využívá také náš sesterský server Lupa.cz. Využít můžete také nástroj NetMetr, který pro měření doporučuje Český telekomunikační úřad.

VPN jako prevence zpomalování konkrétních služeb

Ačkoliv by k tomu nemělo docházet, můžeme se setkat s cíleným zpomalováním některých internetových služeb náročných na datový tok. Typicky se jedná o streamování či přehrávání videa, telekonferenční hovory, online hraní her, apod. Řešením tohoto problému je použití VPN s šifrováním přenášených dat, kdy poskytovatel připojení není schopen určit o jaký druh dat se jedná a tak jejich přenášení cíleně brzdit. Příkladem služby poskytující VPN je například Surfshark, více si můžete přečíst zde: https://surfshark.com/blog/am-i-being-throttled .

Jak měřit rychlost internetového připojení

Od 1. ledna 2021 musí poskytovatelé internetového připojení ve smluvních podmínkách přesně specifikovat parametry poskytovaného připojení a tyto parametry musí být dodržovány. V opačném případě může zákazník službu reklamovat. Jak ale správně provést měření, aby bylo relevantní pro případný spor s poskytovatelem připojení? ČTU za tímto účelem vydal příručku, která popisuje postup měření a následné reklamace. Tuto příručku je možné stáhnout přímo ze stránek úřadu.

Obecně by mělo být pro případné spory s poskytovatelem měření rychlosti prováděno na zařízení, které je připojeno prostřednictvím síťového kabelu, nikoliv přes Wi-Fi. Použití bezdrátové sítě totiž běžně vede ke ztrátě rychlosti vlivem zvyšující se vzdálenosti od routeru a přítomností překážek (například stěn a jiných stavebních konstrukcí či nábytku). Během měření by mělo být k internetu připojeno pouze vaše zařízení, ve kterém by neměly být spuštěny žádné aplikace. Měření by pak mělo být opakováno v pravidelných intervalech, aby došlo k vyloučení nahodilého výkyvu parametrů přípojky.

Měření rychlosti v zařízeních připojených k Wi-Fi

Pokud nepotřebujete „důkazní materiál“ pro případný spor s vaším poskytovatelem a pouze vás zajímá, jaké rychlosti dosahuje připojení ve vašem smartphonu, tabletu a dalších přístrojích, které nelze připojit k internetu jinak než prostřednictvím Wi-Fi routeru, pak samozřejmě můžete provést měření pomocí výše uvedených služeb. Zjistíte tak reálné rychlosti, kterých jsou jednotlivá zařízení schopná na vaší přípojce dosáhnout. Tato rychlost je pak samozřejmě závislá na Wi-Fi standardech, které router a koncové zařízení podporují.

Jak vyřešit potíže s rychlostí ve vaší domácí síti?

Pokud jsou parametry internetové přípojky v pořádku a internet je stále pomalý, pak se problém nachází někde ve vaší domácí síti. Příčin může být několik a taktéž způsobů řešení je více. Využíváte-li k připojení koncových zařízení Wi-Fi router, pak můžete zkusit vyzkoušet jiný výkonnější router, případně využít repeater (opakovač) Wi-Fi signálu. Taktéž se nabízí použití powerline adaptérů pro stabilní propojení přes stávající domácí elektrickou síť.