Jak nevést firmu: V hlavní roli šéf Twitteru Elon Musk

V době, kdy čtete tento text, je docela možné, že Twitter už to má za sebou. Existuje celá řada technický důvodů, proč si troufám předpovídat jeho pád, ale o přešlapech s RPC či dvoufázovou SMS autentifikací psát nehodlám. Mnohem hroší jsou totiž manažerské přešlapy Elona Muska. Někteří si nejspíš říkáte, že jen nechápu jeho genialitu. Věřte, že chápu.





Sledujete spor USA a Číny kolem výroby procesorů? Ano, zásadně se nás to týká Jen okrajově, moc mne to nezajímá Vůbec ne, je mi to úplně jedno Evropa by měla aktivně pracovat na vlastní produkci čipů Zobraz výsledek

Musk je skvělý… v některých věcech. Má skvělou inženýrskou vizi. Má nadšení. Proto je ostatně z velké míry zodpovědný za komercializaci vesmírného prostoru pomocí projektu SpaceX či oživení elektromobility díky Tesle. Ale – a je to velké ALE – jen proto, že jste dobří v jedné věci, neznamená to, že budete dobří i v ostatních. Já celkem dobře píšu, ale jen blázen by po mně chtěl napsat operní árii. Vím, kde mám své hranice. Musk to neví.

Po měsících bojů s managementem Twitteru sociální síť konečně koupil za enormně přemrštěnou částku. A první, co udělá? Pokouší se ušetřit vyhozením poloviny zaměstnanců. Po měsících nejistoty byla jejich morálka už tak na dně, a i kdyby si svou práci udrželi, určitě by do ní nechodili s nadšením. A ti co zůstali – jaká je jejich práce, kdo je jejich šéf?

Pravděpodobně ne ten, co ještě včera. A jako by to nestačilo, po vyhazovu některých skutečně důležitých lidí, je musel Musk přijmout zpátky. Jasně, manažerská rozhodnutí motivovaná strachem a hysterií jsme v Muskově podání viděli už v minulosti. Softwarové služby však nejsou auta ani raketoplány. Nikdo z Twitteru se nepodívá na Mars ani nezpůsobí revoluci v přepravě.

Žádná převratná vize. Žádný startup se zlatými opcemi na akcie. Jen zavedená a nevýdělečná sociální síť. A i když ve zprávách sledujeme informace o propouštění v technologických oborech, pravda je, že míra nezaměstnanosti v nich je mizivých 2,3 %, takže řada zbývajících zaměstnanců Twitteru by se po nové a lepší práci nemusela poohlížet dlouho. A že nakládat na softwarové vývojáře více pracovní zátěže nefunguje, víme už dlouho. Může se tedy někdo divit, že zaměstnanci Twitter opouštějí dobrovolně? A s každým takovým firmu opouští kus odborné expertízy.

Mnozí z těch nejlepších už skončili. „Prakticky většina z klíčových zaměstnanců pracujících v segmentu open source už skončila,“ řekl mi dnes už bývalý šéf pro open source Twitteru Will Norris. Pokud byste to nevěděli, Twitter běží právě na open source softwaru.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

A fotky vývojářů pracujících v půl druhé ráno, kterými se Musk chlubil? Jen nesmyslný pokus o publicitu. Co je mi známo, programátoři nemají zrovna v oblibě zbytečné meetingy, ať už probíhají v jakýkoliv čas. Ale když nemáte na výběr a chcete si udržet práci, děláte, co je třeba. Jen nečekejte, že z toho vzejde nějaký smysluplný a použitelný kód.

Nehledě na to, že Twitter pořád potřebuje vydělávat, takže krom zbavení se důležitých zaměstnanců a znechucení těch zbývajících, Muskův Twitter neplatí své účty. A jak je pro Muska zvykem, vyhrožuje zaměstnancům i věřitelům bankrotem. Takhle strategie mezi přáteli, partnery a zaměstnanci vážně funguje…

Samozřejmě, kdykoliv se mohl pokusit, co já vím, zvýšit tržby. Historicky tak Twitter činil skrz reklamy. Ale co udělal Musk? Poštval si proti sobě inzerenty. Nesmyslně tvrdí, že inzerenti jsou proti svobodě slova. Ne! Jen nechtějí být spojováni s rasismem, Donaldem Trumpem a obscénnostmi. No to je mi překvapení!

A tak se Musk pokusil zvýšit tržby prostřednictvím modrého symbolu, který za osm dolarů měsíčně uživatelům umožnil zvolit si jaké jméno jen chtěli. Nedlouho poté falešný účet farmaceutické společnosti Eli Lily „ohlásil“, že inzulin bude zdarma. O několik miliard ztracených dolarů později vzal Musk tuto novinku zpět, zatímco Eli Lily přestala na Twitteru inzerovat. Nečekám, že by znovu začala.

A jak bychom mohli zapomenout na dosud nejpopulárnější Muskův tweet: ženu vystrkující nahý zadek zakrytý logem Twitteru na Ježíše označeného jako „Trump“. To má úroveň, ne? Chcete, aby vaši značku reprezentovala taková služba? Já rozhodně ne.

Musk táhne Twitter ke dnu. Kdo ví, možná ho chce skutečně nechat zbankrotovat. Dovolte mi citovat spisovatele F. Scotta Fitzgeralda: „Dovolte mi říct vám něco o boháčích. Jsou jiní než vy nebo já… Jsou přesvědčení o tom, že jsou lepší než my… I když se sníží na naši úroveň, přesto si myslí, že jsou lepší. Jsou jiní.“

Ne lepší. Jiní.