Jak používat Microsoft PC Manager, konkurenci CCleaneru

Microsoft PC Manager pomáhá uklidit nevyhnutelný nepořádek, který zahlcuje počítače: zbytky starých aktualizací, stažené soubory, velké soubory ZIP, které jste stáhli, rozbalili a zapomněli na ně. Po dvou letech od svého uvedení v beta verzi je nyní uvolněn do širší distribuce jako plnohodnotný nástroj k pročištění a vyladění výkonu vašeho PC.





Při každé zmínce o správě počítače musí být samozřejmě zmíněn také populární CCleaner, který se stal mnohem méně oblíbeným poté, co jej v roce 2017 koupila společnost Avast a poté do něj omylem přibalila soubor s trojským koněm. Nyní na scénu vstupuje Microsoft, jehož PC Manager připomíná tak trochu Power Toys a tak trochu aplikaci Game Bar.

Co PC Manager umí?

Microsoft PC Manager se skládá z pěti různých funkcí: Na domovské obrazovce jsou k dispozici zkratky k informacím a nástrojům, které mohou zlepšit výkon počítače. Na levé liště je nabídka dalších čtyř funkcí: Ochrana, která umožňuje kliknout na Windows Defender a Windows Update; Úložiště, které nabízí hloubkové čištění pevného disku nebo SSD; Aplikace, která se zabývá tím, které aplikace se spouštějí při startu, a sada nástrojů.

Nejpodivnější na PC Manageru je momentálně to, že celé uživatelské rozhraní má podobu tenkého pásu bez možnosti zvětšení. To stlačuje poměrně velké množství informací na malou plochu; bylo by hezké mít možnost je upravit.

Domovská obrazovka je v podstatě dashboard, který většinou nabízí „kontrolu stavu“ počítače a poskytuje přehled o tom, co se s počítačem děje. Velké tlačítko „Boost“ vybízí ke zvýšení výkonu počítače.

Výběr možnosti „Kontrola stavu“ umožňuje rychle identifikovat soubory, které Microsoft považuje za hodné odstranění: mezipaměť systému Windows, mezipaměť prohlížeče (pravděpodobně Edge, i když to není uvedeno), dočasné soubory atd. Microsoft vám však neřekne, proč byste měli tyto soubory odstranit, pouze předpokládá, že budete chtít získat místo navíc.