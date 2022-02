Jak dostat zpět smazaná data. Zkuste Stellar Data Recovery Professional

Pro některé může být jasné, že program není žádným nováčkem, znali jsme ho dříve pod názvem Stellar Phoenix nebo Stellar Phoenix windows Data Recovery. Proto nebude pochyb o tom, že nekupujeme zajíce v pytli. A navíc si můžeme vybrat mezi verzemi pro Windows nebo Mac, takže firma myslí téměř na každého.

Samotný software existuje v několika verzích, kde samozřejmě platíme podle toho, kolik toho dostaneme. Když pomineme verzi zdarma, se kterou asi žádnou slávu čekat nemůžeme a jedná se spíše o testovací verzi, tak verze Professional dnes po slevě stojí 89 dolarů, zatímco verze Premium je z více než 200 dolarů zlevněna na 99 dolarů. Další verze Technician pochopitelně ještě dražší, vyjde po slevě na 199 dolarů.

Základní rozdíl mezi verzemi Professional a Premium je existence oprav zachráněných foto a videosouborů, což u dražší verze tvoří vychvalovanou třešničku na dortu.

Dokáže nastartovat i „mrtvý“ počítač

Výhodu je, že program dokáže najít prakticky každý formát. Vedle toho ale může zachránit i operační systém. Software is vytvoří bootovací USB, který nastartuje „mrtvý“ počítač a z pevného disku vytáhne patřičné informace.

Data je možné získat i z poškozených partitions, až už se jedná o ty nejběžnější jako je FAT a NTFS nebo třeba méně známé Ext3 nebo HFS, a to bez nutnosti formátování. Další výhodou je možnost vydolování ztracených dat i ze zašifrovaného adresáře BitLocker.

GALERIE: Jak vypadá program Stellar Data Recovery Proffesional

Přivítal jsem také možnost klonování, což je v podstatě možnost duplikovat disk na jiný (ať už na samostatný disk nebo jenom adresář), což se může hodit především ve chvíli, kdy už je pevný disk v posledním tažení. Jak se z něj začne ozývat nějaké chroustání, honem klonovat.

Běžné skenování je bleskurychlé

Pokud máte fyzicky poškozené paměťové médium, můžete využít služby společnosti Stellar, která provozuje i specializované laboratoře na obnovu dat. Stačí paměťové zařízení do laboratoře poslat a firemní technici data obnoví. Laboratoř má firma třeba v Německu nebo v Holandsku.

Samotné ovládání je v podstatě jednoduché, narazit můžeme ve chvíli, kdy se nalezené soubory budeme snažit otevřít. Stellar Data Recovery Professional nabízí běžné skenování nebo hluboké skenování, ve většině případů si postačíme s tím obyčejným, které je skutečně bleskurychlé.

Pokud ovšem potřebujeme najít něco co jsme nevymazali nedávno, musíme používat hluboký sken, který je samozřejmě pomalejí. I tak ale rychlost kolem 40 minut pro téměř 15 GB ztracených dat není špatný výsledek.

Přehledná pracovní plocha

Pracovní plocha je přehledná, hned v prvním kroku si vybereme co chceme hledat, jestli třeba soubory Office, email nebo všechno. Tohle je jednoduché a pochopí to každý. Další detailnější nastavení tedy chybí, takže pokud třeba víme název hledaného souboru, nebude nám to k ničemu.

Program neumožňuje ukládat zachráněné soubory na stejný pevný disk, a to ani v případě, kdy změníte adresát. Z pohledu uživatele to může vypadat zvláštně, ale jde o záměr vývojáře. Jedná se o bezpečnostní prvek, který má zamezit tomu, abyste si znovunalezená data opět smazali.

Koupit nebo nekoupit? Program skutečně udělá, co slibuje, navíc nová verze je výrazně pokročilejší nežli ty předchozí. Rychlost se výrazně zvýšila, a hlavně program si poradí i s poškozenými soubory nebo poškozeným operačním systémem. Pokud se nám bude hodit oprava foto či videosouborů, bude lepší využít současných cen a sáhnout po dražší verzi.