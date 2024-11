USB flash disk na maximum: Vyhněte se chybám a prodlužte jeho životnost!

USB flash disk se zdá být celkem jednoduchý, že? Stačí ho připojit k počítači a je připraven k práci, ať už ho používáte k přenosu souborů, přehrávání médií nebo spuštění aplikace.





Při těchto procesech však může dojít k chybám, které lze řešit i jinak než mantrou, že pro správné zapojení potřebujete alespoň tři pokusy.

Přinášíme vám tipy, jak USB flash disky používat co nejefektivněji.

Používáte špatný port

Většina počítačů a notebooků má více USB portů, přičemž spousta uživatelů má za to, že všechny jsou stejné. Když potřebujete připojit disk, možná předpokládáte, že je jedno, kam ho zastrčíte, a tak prostě použijete port, který vám zrovna přijde pod ruku.

To však zdaleka není pravda. Ve skutečnosti může být rozdíl v tom, jak dobře váš USB disk funguje, obrovský a nejcitelněji se projeví při přenosu souborů. Pokud vyberete špatný port, můžete snížit rychlost čtení a zápisu.

Technologie USB se mnoho let neustále zdokonalovala, ale tvar USB-A portu se nezměnil. Na svém zařízení tak můžete mít pomalejší port USB 2.0 nebo rychlejší port USB 3.2 – může být přitom těžké je rozeznat.

Na většině zařízení jsou rychlejší porty USB 3.0 obvykle umístěny na zadní straně a mají modrý vnitřní proužek uvnitř. (Pokud je port zbarven zeleně nebo červeně, jedná se o USB 3.1 nebo USB 3.2.)

Pomalejší porty USB 2.0 naopak bývají na přední straně a nemají žádnou zvláštní barvu. Pokud máte flash disk USB 3.x, ujistěte se, že používáte odpovídající port 3.x.

Váš USB disk není optimalizovaný

Pokud máte pocit, že se váš USB flash disk zpomalil a nefunguje tak dobře jako kdysi, můžete jej pomocí systému Windows optimalizovat. Za tímto účelem otevřete okno Spustit pomocí klávesové zkratky Windows + R, zadejte diskmgmt.msc a klikněte na tlačítko OK.

Tím se spustí okno Správa disků, kde můžete kliknout pravým tlačítkem myši na jednotku USB flash (ujistěte se, že je právě připojena) a vybrat možnost Vlastnosti.

V okně Vlastnosti přejděte na kartu Hardware, vyberte příslušnou diskovou jednotku a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Poté přejděte na kartu Zásady a zaškrtněte políčka „Povolit ukládání do mezipaměti na disku“ i „Vypnout u zařízení vyprazdňování vyrovnávací paměti Windows u mezipaměti pro zápis“.

Pokud se to podaří, přenosy dat by měly být výrazně rychlejší. Případně můžete také změnit souborový systém jednotky USB flash na takový, který si lépe poradí s velkým množstvím dat. Myslete však na to, že formátováním jednotky dojde ke smazání všech dat na ní uložených.

Neodstraňujete jednotku USB bezpečně

V mnoha případech nezáleží na tom, zda před odpojením jednotky USB disk „bezpečně vysunete“. Pokud jste však postupovali podle výše uvedených tipů a optimalizovali jste ho, musíte jej před vyjmutím začít bezpečně vysouvat, jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat na disku.

Chcete-li bezpečně vysunout jednotku USB flash, otevřete Tento počítač v Průzkumníku souborů a klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou jednotku USB a poté vyberte možnost Vysunout. Tím se správně zruší registrace jednotky a bude možné ji bezpečně odpojit.

Vyhazujete „rozbité“ jednotky USB

Co uděláte, když se vám začne porouchávat USB flash disk? Možná už z něj nelze mazat soubory nebo samotnou jednotku nelze naformátovat. To se může stát zejména u starších nebo levných disků.

Neměli byste však hned zoufat a rozhodně jej nevyhazujte, dokud se jej nepokusíte obnovit. Existuje několik způsobů, jak starý disk zachránit.