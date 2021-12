Jak vybrat profi herní židli pro lepší požitek ze hry a zdravá záda?

Parametry, na které se při výběru herní židle zaměřit

Nejdůležitější je uvědomit si, kolik času denně hraním trávíte a kolik se vám tedy do židle vyplatí investovat. Ceny se totiž pohybují od dvou až do třiceti tisíc. Židli ale samozřejmě nemusíte využívat výhradně na hraní. Pokud pracujete online z domova, bude se vám hodit i na každodenní práci. Podíváme se na pět parametrů, které by židle pro hráče PC her měla splňovat.



Autor: Ayman alakhras / Shutterstock.com

1) Ergonomický sedák

Tvar sedáku musí být ergonomický, co nejlépe přizpůsobený lidskému posedu. Ideálně by měl mít nastavitelnou výšku (pohyb nahoru a dolů) a hloubku (pohyb dopředu a dozadu). Pokud židle tuto možnost nenabízí, ověřte si, jestli je výška vhodná pro vaše dispozice. Když si sednete, vaše kolena by měla být o malý kousek níže než boky a chodidla pohodlně položená na zemi.

2) Nastavitelná bederní opěrka

Plně ergonomický opěrák je pro pohodlné hraní nezbytností, pro ještě větší komfort ale volte židli s nastavitelnou bederní opěrkou. Přizpůsobíte ji tak délce vašich zad a židle bude perfektně kopírovat jejich tvar. Speciální opěrku pro bedra si sice můžete dokoupit i zvlášť, proč ale dělat kompromisy, když hledáte profi herní židli?



Autor: Anastassiya Bezhekeneva / Shutterstock.com

3) Provedení područek

Područky by měly být flexibilní a umožňovat nastavení minimálně jejich výšky, ideálně ale i hloubky a úhlu. Podpírat by měly pouze lokty a ne zápěstí. Zároveň s nimi při sezení nesmíte narážet do stolu. Podle míry flexibility nastavení rozlišujeme:

stavitelné područky – umožňují pouze nastavení výšky

– umožňují pouze nastavení výšky 2D područky – kromě nastavení výšky umožňují také rotaci vrchní části

– kromě nastavení výšky umožňují také rotaci vrchní části 3D područky – můžete je posouvat také dopředu či dozadu

– můžete je posouvat také dopředu či dozadu 4D područky – nabízí plně flexibilní nastavení všemi směry



Autor: Gorodenkoff / Shutterstock.com

4) Typ houpací mechaniky

Mechaniky máte na výběr tři:

Houpací mechanika – poskytuje jednoduchou možnost zhoupnutí, zpravidla s nastavením protiváhy podle vaší hmotnosti. U této mechaniky ale nemáte možnost nastavení sklonu sedáku a opěráku, proto ji pro dlouhé hraní her nedoporučujeme.

– poskytuje jednoduchou možnost zhoupnutí, zpravidla s nastavením protiváhy podle vaší hmotnosti. U této mechaniky ale nemáte možnost nastavení sklonu sedáku a opěráku, proto ji pro dlouhé hraní her nedoporučujeme. Tilt systém – je obdobou houpací mechaniky, kterou ale máte možnost uzamknout, a získat tak klasickou židli. Můžete ji využít i na několikahodinové hraní.

– je obdobou houpací mechaniky, kterou ale máte možnost uzamknout, a získat tak klasickou židli. Můžete ji využít i na několikahodinové hraní. Multilock systém – nejpropracovanější mechanika, která vám umožní se zhoupnout a v jakékoliv poloze židli uzamknout. Můžete tak zcela změnit polohu sezení a ulevit zádům.

5) Odolný potahový materiál

Může se zdát jako nepodstatným parametrem, ve skutečnosti ale dokáže hodně ovlivnit. Setkat se můžete s kůží, textilem nebo polyuretanem. Každý materiál má svá pro a proti, proto volte podle toho, jaké vlastnosti jsou pro vás nejdůležitější.