Jak zvládnout rychlý růst start-upu? Pořiďte si včas chytrý ERP systém

Jedním z hlavních důvodů je kromě nedostatku financí také skutečnost, že mladé firmy nemají potřebné zkušenosti s managementem a nedokážou řídit svůj růst. Toto však dokáže snadno vyřešit implementace firemního softwaru.





S růstem pomáhá chytrý software

Je to právě rychlý růst, který je Achillovou patou mnohých start-upů. Správně vybraný firemní informační systém vám pomůže nastavit potřebné procesy a digitalizovat rutinní úkony. Vám se tak uvolní ruce pro strategickou práci a byznys development. ERP systémy od české společnosti ABRA Software dokážou digitalizovat účetnictví, propojit objednávky, sklad a expedice a průběžně vám poskytují jasný přehled o hospodaření firmy.

Podnikatelé mají na výběr ze dvou možností – buď zvolí výkonný „velký“ ERP, který se přizpůsobí na míru, nebo vsadí na menší ERP. ABRA Software nabízí obě varianty a v obou případech jsou její systémy vybaveny rozhraním API, které dovoluje rychlou integraci externích systémů a aplikací, jež mohou být klíčové pro moderní podnikání.

Start-up může s ABRA Flexi začít pracovat téměř okamžitě

Zástupcem menšího ERP je cloudový software ABRA Flexi. Již od počátku byl systém tvořen tak, aby do účetního systému dokázal napojit e-shop, banku, CRM a další aplikace. Od roku 2012, kdy byl uveden, ale uplynula dlouhá doba a dnes ABRA Flexi nabízí více než 200 doplňků, které vám umožní mít vývoj podnikání přímo před očima. Systém dokáže odesílat faktury, evidovat stavy zásob, zobrazovat tržby nebo třeba řídit kompletní mzdovou i účetní agendu.

Schopnosti celého systému se díky neustálému vývoji a přidávání doplňků rozšiřují o nové a inovativní funkce. Jedním z partnerů ABRA Flexi je také společnost Digitoo, která se v letošním roce dostala do výběru portálu EU-startups.com, který každý rok vybírá deset nejzajímavějších start-upů v každé evropské zemi. Digitoo se zaměřuje na automatické přepisování dat z faktur i jiných dokladů do účetního systému a jejím cílem je udělat účetnictví jednodušším a srozumitelnějším, a ušetřit tak firmám drahocenný čas. Software Digitoo za použití umělé inteligence dokáže vytěžit data z faktur a rovnou je přenést do ABRA Flexi. „Propojení ABRA Flexi zajišťujeme sami a zabere to jen několik minut. Výsledkem je padesát procent uspořeného času,“ říká Karin Fuentesová, founder a CEO Digitoo

Řízení firmy v cloudu a snadné propojení s e-shopem

ABRA Flexi funguje v cloudu, a tak se stačí kdykoliv a odkudkoliv připojit a získat jasný přehled o tom, jak vaše podnikání vypadá. Na přehledném dashboardu okamžitě vidíte zůstatky na účtu, nezaplacené faktury, vývoj tržeb a další informace z účetnictví. Automaticky je také napojena banka, a tak se výpisy objeví přímo v účetnictví a automaticky se spárují s platbou.

Díky API je možné snadné propojení s e-shopem nebo aplikacemi. Systém funguje na počítači, tabletu a mobilu, responzivní design zaručuje, že se zobrazení přizpůsobí velikosti vaší obrazovky. Automatické je také fungování jak na platformě Windows, tak macOS a Linux.

ABRA Flexi v praxi

Na cestě k dalším úspěchům využívají systém ABRA Flexi mnohé úspěšné české firmy. Patří mezi ně například Prusa Research, kde ABRA Flexi tvoří zázemí miliardového byznysu. „Potřebovali jsme ekonomický software, na který můžeme napojit náš e-shop a externí systém na skladové hospodářství, a tím celé účetnictví zautomatizovat. Z velké části rozhodlo skvělé API,“ říká zakladatel firmy Josef Průša. Mezi další spokojené klienty ABRA Flexi patří úspěšné start-upy jako Liftago, Twisto a mnohé další.

