Japonsko chce více dohlížet na výrobu čipů, nakupuje výrobce polovodičů

Japonský výrobce polovodičových zařízení JSR přijal nabídku na odkup ve výši 6,4 miliardy dolarů od japonské vlády. Jde o nejčerstvější krok, kterým se země snaží podpořit svůj domácí čipový průmysl.





Plánujete ve firmě vstup do virtuální reality? Už tam jsme a byl to dobrý krok Jsme tam, ale žádné benefity nevidíme Zvažujeme to, čekáme na lepší technologie Ne, pro nás to nemá smysl Zobraz výsledek

Společnost JSR je předním světovým výrobcem fotorezistů, materiálů používaných při tisku obvodů na destičky čipů. Je také jednou ze tří japonských společností, které kontrolují světové dodávky fluorovaného polyimidu a fluorovodíku, sloučenin, které se používají k výrobě polovodičů v superpočítačích, datových centrech využívajících umělou inteligenci a telefonech iPhone.

Podle plánu by Japan Investment Corp (JIC) – státem podporovaný japonský investiční podnik, který se specializuje na investice do soukromého a rizikového kapitálu především v Japonsku – nabídl společnosti JSR 31,25 dolarů za akcii, což je o 35 % vyšší cena oproti té, kterou akcie měly při pátečním uzavření trhů. Výsledná transakce povede k tomu, že se společnost sice stane soukromou, stát v ní však získá větší kontrolu nad technologickým procesem, v němž je již nyní světovým lídrem.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Vládou podporovaný fond by mohl být hnací silou reforem jak na úrovni odvětví, tak konkrétně v JSR, uvedl výkonný ředitel společnosti Eric Johnson.

„Je to příležitost. Není to krize, kterou se snažíme vyřešit,“ řekl v komentáři, který přinesl deník Financial Times. „Nyní je čas prosadit dobře strukturované reformy, které nám umožní konkurovat v celosvětovém měřítku.“

Japonsko pokračuje v posilování domácího čipového průmyslu

Vzhledem k pokračujícímu celosvětovému nedostatku čipů a eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou došlo k rozsáhlým omezením vývozu čipů. V důsledku toho se do křížové palby nepřímo dostaly i další země, což vedlo řadu vlád, včetně japonské, k hledání způsobů, jak posílit vlastní domácí čipový průmysl.

V dubnu 2023 japonská vláda přislíbila 532 milionů dolarů na projekty vývoje a výroby čipů nové generace v zemi, včetně dohody se společností Rapidus o výrobě 2nm čipů do roku 2025.

Výrobci čipů jako je americký Micron a tchajwanská společnost TSMC rovněž nedávno oznámili investice do japonského polovodičového průmyslu. TMSC přislíbila přibližně 7,4 miliardy dolarů na zřízení druhého závodu na výrobu polovodičů, zatímco Micron oznámil plány na investici až 3,6 miliardy dolarů do zavedení extrémní ultrafialové litografie.