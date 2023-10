Japonsko investuje desítky miliard do výroby čipů společností Micron

Japonská vláda oznámila, že investovala 1,3 miliardy dolarů – v přepočtu přes 30 miliard korun – do továrny společnosti Micron v Hirošimě coby dotaci na výrobu pokročilejších čipů, které podporují nebo napájejí umělou inteligenci a kvantové výpočty.





Využíváte ve firmě multicloudovou strategii? Ano, je to pro nás všestranně výhodné Ano, ale nejsme z toho šťastní Ne, vystačíme si s nabídkou jediného poskytovatele Oficiálně ne – jak to ale ve skutečnosti je, nevíme Zobraz výsledek

Podle zprávy agentury Bloomberg má investice pokrýt náklady na instalaci zařízení pro extrémní ultrafialovou litografii společnosti ASML Holding. Litografické stroje se používají k vykreslování vzorů na křemíkových čipech pomocí světla a nizozemská společnost ASML Holdings je jedním z jejich předních výrobců.

Investice japonské vlády do společnosti Micron pokrývá téměř 40 % plánované kapitálové injekce společnosti v zemi a jejím cílem je zajistit silné dodávky moderních čipů do budoucna, cituje zpráva ministra hospodářství Jasutošiho Nišimuru. K realizaci dochází v době, kdy v USA sídlící firma čelí vyšetřování ze strany čínských regulačních orgánů v důsledku probíhající čipové války mezi Spojenými státy a Čínou, což hrozí ohrožením většiny prodejů společnosti na asijském trhu.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Micron na sebe přitáhl hněv čínské vlády poté, co USA v lednu přesvědčily Nizozemsko a Japonsko, aby se k nim země připojily a rozšířily zákaz vývozu technologií pro výrobu čipů do Číny. Spojené státy přitom poprvé omezily vývoz čipů do Číny už v roce 2015 a prodloužily je v roce 2021 a dvakrát v roce 2022. Nejnovější omezení byla zavedena v prosinci.

Američtí zákonodárci rovněž naléhají na administrativu prezidenta Bidena, aby přijala další opatření, která by zabránila pokroku Číny při získávání dominantního postavení v oblastech, jako je umělá inteligence a kvantová výpočetní technika. Mezi návrhy patřilo například zavedení obchodních omezení pro čínského výrobce paměťových čipů Changxin Memory Technologies jakožto protiofenziva k čínskému zákazu používání čipů právě od společnosti Micron.

Kromě investice ve výši 1,3 miliardy dolarů japonská vláda podle zprávy agentury Bloomberg vyčlenila částku 1,11 miliardy dolarů a 170 milionů dolarů na pomoc společnosti Micron při pokrytí dalších nákladů na výrobu a vývoj pokročilých čipů.