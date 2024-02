Je načase navýšit kapacitu OneDrivu, Microsofte!

Je tomu deset let, co Microsoft zvýšil limit pro své placené plány úložiště Microsoft 365 na 1 TB na OneDrivu. Je čas na upgrade, nemyslíte?





Minulý týden Google změnil název svého AI asistenta Bard na Gemini, spustil službu Gemini Advanced a – což je nejdůležitější změna ze všech – učinil 2 TB cloudové úložiště základem nové prémiové sazby. Dobře, ten poslední bod je lež. Google totiž před šesti lety nabídl bezplatný upgrade tarifu Google One, který poskytoval 2 TB úložiště za 9,99 dolaru měsíčně – tedy za stejnou cenu, jakou si účtuje Microsoft za 1 TB. Dobře, ani to není úplně přesné, protože stejná nabídka 2 TB úložiště Google One je pro nové uživatele k dispozici za 2,49 dolaru měsíčně po dobu prvních tří měsíců.

Důvod, proč (nejen) Microsoft miluje předplatné, je ten, že vás drží: zaregistrujete se, nastavíte automatickou platbu na kreditní kartě a zapomenete na to. Ale vzhledem k tomu, že spotřebitelé začínají přehodnocovat své streamovací plány (opravdu chci platit za Netflix, když po dvou sezónách všechny seriály ukončí?), stojí za to položit si stejně naléhavé otázky ohledně Microsoft 365.

Je služba Microsoft 365 předražená?

Microsoft 365 – jak roční plán Microsoft 365 Personal za 69,99 USD, tak roční plán Microsoft 365 Family za 99,99 USD – nabízí aplikace Microsoft Word, Excel a PowerPoint, což je hlavní důvod, proč se většina lidí zaregistruje. Ale dál už je to nejisté. Outlook? Raději bych zvolil aplikaci Pošta, díky. Microsoft Defender? Ten je součástí Windows, případně jsou k dispozici jiná bezplatná antivirová řešení. Clipchamp? Mám ho rád, pravda, ale i z něj se Microsoft snažil udělat měsíční předplatné za 19 dolarů.

Spotřebitelská verze aplikací Teams, Access, Publisher, Forms a Skype? Dovolím si tvrdit, že hodnota je pro mnoho lidí téměř nulová, zejména ve světě, kde existují Zoom, Canva, Microsoft Designer a další. Ano, existují důvody, proč si předplatit Microsoft 365, ale nezdají se být tak silné jako kdysi.

Na úložišti však záleží a je komické, že Microsoft nedrží krok s dobou. Už v roce 2014 nabízely telefony jako Samsung Galaxy Note 4 16Mpix fotoaparáty. Dnes fotoaparát jako ten u Samsungu Galaxy S23 nebo S24 umožňuje pořizovat 200Mpixelové snímky, a navíc videa v rozlišení 4K a ještě více.

Pokud v telefonu nastavíte automatické odesílání fotografií a videí do služby OneDrive, lze dostupné místo v úložišti rychle vyčerpat. A předplatné Microsoft 365 samozřejmě zahrnuje i všechny ostatní soubory, které denně používáte, od Wordu po PowerPoint. Celkově lze říci, že to, co by se dalo nazvat „inflací úložišť“, se zvyšuje a bude jen pokračovat.

Jedním z důvodů, proč si změna zásad ukládání od Googlu získala takovou pozornost, bylo to, že se zdála být nespravedlivá. Google dřív nabízel neomezené úložiště fotografií, a to i komprimovaných – což, abychom byli spravedliví, nemusel dělat. Ale zrušení toho všeho bylo jen prvním krokem k tomu, aby se všechny nahrané fotografie započítávaly do bezplatného 15 GB limitu úložiště, což vás přimělo zaplatit si předplatné Google One nebo alespoň další kapacitu. Vyvolávalo to úzkost, zejména v době pandemie, kdy lidé další úzkost nepotřebovali.

Nyní jak Microsoft, tak Google požadují po spotřebitelích a firmách, aby si připlatili za přístup k nejvyšší úrovni svých LLM AI: 20 dolarů měsíčně za nové předplatné Google One AI Premium (Google Workspace, 2 TB úložiště a Gemini Pro, mimo jiné výhody) oproti 26,99 dolarům (6,99 dolarů na uživatele měsíčně za Microsoft 365 Personal s 1TB úložištěm a dalších 20 dolarů/měsíc za Copilot Pro). Google zkrátka nabízí podstatně výhodnější nabídku.

Microsoft v minulosti v oblasti cloudových úložišť zákazníkům tak ztrpčoval život, že jsem si musel projít stránku OneDrive na Wikipedii, abych si vše ujasnil. Vzpomeňte si, že v roce 2014 Microsoft upgradoval předplatitelům Office 365 na 1 TB úložiště OneDrive, závratně to posunul na neomezené úložiště OneDrive, pak od dohody odstoupil a o rok později se spokojil s limitem 1 TB. Od té doby zůstává 1 TB. Dokonce ani plán Microsoft 365 Family (který nabízí až 6 TB úložiště) nesdružuje úložiště; jde o 1 TB na uživatele, přičemž uživatelů může být až šest.

Mimochodem, stojí za to také zdůraznit, že nejnižší plán Dropboxu Plus stojí, ano, 9,99 dolaru měsíčně za 2 TB.

Pokud chce vedení Microsoftu donutit zákazníky přeplácet, aby uspokojilo své akcionáře, existuje spousta služeb souvisejících s umělou inteligencí, které tuto cenu ospravedlní. Podniky si mohou dovolit i tyto prémiové služby. Ale šaškovat s body v rámci Microsoft Rewards a nevylepšit úroveň OneDrive o další kapacitu mi připadá poněkud pochybné. Je načase jít s dobou, Microsofte, a nabídnout za naše peníze víc.