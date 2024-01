Je pro vás řešení SASE opravdu vhodné?

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu ? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní , páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce .

Společnosti, které již značně investovaly do infrastruktury a hardwaru WAN, jako např. do MPLS a SD-WAN, mohou váhat s přijetím další technologie WAN.

3. Kolik lidí pracuje hybridně a na dálku z domova?

Před pandemií koronaviru musely týmy podnikových IT obvykle zajistit zabezpečený vzdálený přístup k centrálním zdrojům jen malému procentu personálu. Často k tomu stačila nějaká kombinace VPN (pro vzdálené a mobilní pracovníky) a MPLS plus SD-WAN (pro pobočky).

Pandemie ale tuto situaci dramaticky změnila. Nyní, jak pandemie pomalu přechází v přetrvávající endemii, trvají také její následky.

Podle průzkumu z Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER) vykazuje mnoho pracovníků vyšší produktivitu v prostředí hybridního způsobu práce a práce z domova, takže nechtějí ztratit zvýšenou produktivitu ani flexibilitu plynoucí z práce na dálku.

NBER uvádí, že do režimu práce výhradně v kanceláři se chce vrátit méně než 30 % personálu pracujícího z domova, zatímco průzkum Morning Consult ukázal, že by 39 % personálu dalo výpověď, pokud by byli nuceni k návratu do kanceláří v plném rozsahu pracovní doby.

Poskytovatelé SASE zareagovali na trend práce z domova tím, že investovali do funkcí rozšiřujících okraj podniku kdekoli tam, kde se pracující personál nachází, včetně domácích kanceláří, poboček, sdílených pracovních prostor, mobilních pracovníků atd.

SASE firmám umožňuje autentizovat uživatele na okraji a vynutit zásady, jakmile uživatelé získají přístup k firemním zdrojům.

Současně musejí firmy s malými týmy zabezpečení zjistit, jak zabezpečit sítě, které sahají až ke vzdáleným okrajům, ale přitom zajistit, aby koncové body BYOD a IoT nešířily malware a další hrozby do podnikové sítě.

Firmy bez technických znalostí a zdrojů pro správu zabezpečení pro distribuovanou pracovní sílu by měly považovat SASE za způsob, jak zvýšit zabezpečení i produktivitu prostřednictvím rychlého a bezpečného přístupu ke zdrojům umístěným ve vlastní infrastruktuře i v cloudu.

V případě SASE je také důležitý aspekt SD-WAN, protože se mnoho vzdálených pracovníků spoléhá na rychlá připojení ve svém bydlišti, která mohou být sdílena s dalšími členy domácnosti pracujícími z domova i s dětmi, jež právě mohou mít vyučování na dálku.

Proto funkce jako řízení provozu, schopnost agregovat šířku pásma 4G a 5G a pokročilé funkce sítí pro doručování obsahu (CDN) pomáhají zlepšit uživatelskou zkušenost, aby byla velmi podobná práci v kanceláři.