Je to oficiální: Windows nás zasypou reklamou

Máte rádi reklamu? Třeba i v softwaru, za který jste zaplatili? No jistě, že ano! Alespoň Microsoft si to zjevně myslí, když stále cpe reklamy na vlastní produkty do všech možných zákoutí Windows. Nový náhled na chystanou „funkci“ Windows 11 od protřelého leakera naznačil, že reklam se brzy dočká i nabídka Start. V závěru uplynulého týdne to oficiálně potvrdil samotný Microsoft.





Jste spokojeni s Windows 11? Ano

Ne

Používám starší verzi Windows

Leaker s nickem Phantom Ocean, který je aktivní zejména na Twitteru/X, už dřív uvedl, že v budoucí podobě nabídky Start ve Windows 11 jsou testovány „propagované aplikace“. Ty se budou objevovat v sekci Doporučené v nabídce, která v současné době obsahuje aplikace, které byly nedávno nainstalovány nebo které uživatel často spouští.

Na uveřejněném screenshotu je mezi Doporučenými zobrazen prohlížeč Opera s označením „Promoted“, které naznačuje, že se jedná o reklamu, spolu s propagačním textem „browse safely“, v překladu „prohlížejte bezpečně“. Vedle ikony se nachází Windows Game Bar, který je příkladem standardnější doporučované aplikace.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Další screenshot ukazuje nastavení personalizace nabídky Start s přepínačem pro doporučené „tipy, propagované aplikace a další“, zatímco aktuálnější verze tohoto nastavení je označena jako „tipy, zkratky, nové aplikace a další“. V některých buildech byly tyto propagované aplikace označeny ještě přímočařeji, prostě jako „reklamy“.

Jak se ukazuje, Phantom Ocean měl v zásadě pravdu. Microsoft v pátek v kanálu Beta vypustil Windows Insider Preview 22635.3495 a , že tyto změny se blíží. A jelikož se jedná o kanál Beta, znamená to, že dřív nebo později se novinka dostane i na váš počítač.

„Testujeme doporučení, která vám pomohou objevit skvělé aplikace z obchodu Microsoft Store v části Doporučené v nabídce Start,“ napsal Microsoft. „Tato funkce se bude objevovat pouze pro uživatele programu Windows Insider v kanálu Beta v USA a nebude se týkat komerčních zařízení (zařízení spravovaných organizacemi).“

Lze reklamy vypnout? Naštěstí se zdá, že ano.

„Tuto funkci lze vypnout tak, že přejdete do Nastavení > Přizpůsobení > Úvodní obrazovka a vypnete přepínač ,Zobrazovat doporučení tipů, propagační akce aplikací a další‘,“ píše dál Microsoft.

Reklama se ve Windows stává všudypřítomnou. Ostatně, o jejím pronikání do vlajkového operačního systému Microsoftu informujeme už více než deset let a je to pořád horší. Ve své podstatě reklama není špatná – například díky ní se tento web udržuje v provozu – ale Windows je stále produkt, za který platíte skutečné peníze, buď přímo prostřednictvím licence, nebo jako příplatek za nákup počítače.

Takže tenhle krok, abychom použili vysoce odborný termín, stojí za houby.