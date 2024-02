Jedna z nejhorších aplikací Windows doznala vylepšení

Microsoft oznámil, že jedna z nejhorších aplikací Windows, Sticky Notes, se dočká upgradu, který ji má pomoci využít jako svého druhu anotační nástroj pro jiné aplikace. Díky tomu by Sticky Notes mohly přežít, i když by se jim ještě hodily další funkce.





Aplikací a služeb pro psaní poznámek je k dispozici řada: Například OneNote od Microsoftu používám už roky. A třeba Google Keep mi vyhovuje jako jednoduchá a flexibilní aplikace pro zapisování připomínek, seznamů a dalších střípků informací, ke kterým se chci vracet, ale které většinou brzy zapomenu.

Nejnovější aktualizace aplikace Sticky Notes je zaměřena podobným směrem, který by se dal shrnout heslem „Potřebuju to, dokud to nepotřebuju.“ Jde v podstatě o digitální poznámku pod čarou, která umožňuje zachytit prezentaci v aplikaci PowerPoint nebo webovou stránku a připojit k ní několik digitálních poznámek.

Naneštěstí však neobstojí sama o sobě. Alespoň zezačátku. Microsoft testuje tohle preview jako jakýsi doplněk aplikace OneNote. Jakmile aktualizaci váš počítač obdrží, zobrazí se vám v OneNote malé tlačítko s nápisem „Sticky Notes“. Kliknutím na něj se spustí toto preview. Naštěstí pak můžete aplikaci připnout na hlavní panel, abyste to nemuseli dělat znovu; pokud však nechcete vidět Sticky Notes naživo ve spodní části obrazovky, minimalizujte místo toho klávesovou zkratku Win + Alt + S.

Klíčová funkce: automatické uchování zdroje. To znamená, že pokud pořídíte snímek důležité prezentace, může být uložen do Sticky Notes jako nová poznámka s automatickým odkazem na zdrojovou prezentaci nebo webovou stránku. Pokud později tuto prezentaci nebo webovou stránku znovu otevřete, vaše poznámky by se měly objevit nahoře, pokud máte aplikaci Sticky Notes otevřenou. Sticky Notes lze na ploše dokovat jako svislý sloupec poznámek.

Zatím jsem tedy novou verzi Sticky Notes nepoužíval, ale zdá se, že je navázána na pořizování snímků obrazovky: Bez tohoto propojení nebude schopna určit, na jaké stránce se nacházíte. Bude však toto spojení používat k připojení k dané stránce nebo prezentaci (ze Sticky Notes) nebo do Sticky Notes (ze zdroje). Abyste mohli využívat všechny výhody aplikace, musíte být samozřejmě přihlášeni ke svému účtu Microsoft.

Obecně mi aplikace Sticky Notes připadá příliš neurčitá; pokud si chci napsat rychlou poznámku, někdy místo toho použiji Poznámkový blok. V jiném případě ji vložím do aplikace Keep nebo OneNote. Zkrátka, Sticky Notes mi vždycky připadaly jako že nemají skutečný účel. Nová aktualizace jim ho pomáhá dát.