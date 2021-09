Jedno- vs. vícekanálová architektura pro Wi-Fi

Pokud je pro vaší organizaci využití sítí Wi-Fi klíčové, může pro vás nejlepší volbou nasazení vícekanálové architektury. Není ale to ale vždy pravidlem.

Každý určitě zažil typické nedostatky Wi-Fi – neúspěšné stahování souboru, přerušení připojení, nekonzistentní výkon nebo dlouhé čekání na připojení k veřejným hotspotům.

Představte si, že sedíte na konferenci a čekáte na hlavní projev. Twitter, e-mailový klient, webové stránky… všechno funguje bez problémů. Pak vystoupí řečník a celé publikum začne fotit, nahrávat obrázky na internet a streamovat videa – a Wi-Fi spadne. Tato situace více odráží standardní situaci než výjimku potvrzující pravidlo a jen ukazuje potřebu nekompromisně spolehlivého Wi-Fi připojení.

Otázkou pro síťové profesionály je, jak dosáhnout, aby Wi-Fi fungovala vždy a za všech okolností. Někteří tvrdí, že stačí posílit stávající síť – což může být pravda – ale v některých případech je možné, že používaný typ připojení zkrátka není pro dané prostředí vhodný.

Nejběžnějším typem je vícekanálová architektura, známá také jako buňková (micro-cell), kdy se každý klient připojuje k přístupovému bodu pomocí určitého radiového kanálu. Pro kvalitní fungování tohoto systému je nutná dobrá síla signálu a minimální rušení.

Rušení může způsobovat několik věcí: přístupové body mohou být umístěné příliš blízko u sebe, špatně rozvržené, nebo jejich signál ruší jiná zařízení.

Aby se tomuto nežádoucímu efektu předešlo, firmy investují značné množství času i peněz do mapování areálů, aby dokázali naplánovat optimální síť. Jenže i když se tato fáze nezanedbá, stále může k výpadkům Wi-Fi docházet.

Vícekanálová Wi-Fi není vždy nejlepší volbou

Dá se očekávat, že v mnoha kancelářích najdete solidní Wi-Fi. Existují ale i prostředí, kde na výkon připojení mají vliv i vnější faktory. Dobrým příkladem je třeba budova s více nájemníky a několika sítěmi Wi-Fi, které vysílají na stejném kanálu a vzájemně se rušící.

Dalším příkladem může být nemocnice, kde se v areálu mezi jednotlivými přístupovými body pohybuje velké množství pracovníků. Klient se přirozeně bude snažit připojit k nejlepšímu dostupnému přístupovému bodu, což bude mít za následek, že se bude neustále odpojovat a připojovat.

Existují také prostředí, jako jsou školy, letiště a kongresová centra, kde střídavě připojuje a odpojuje velké množství zařízení, které vícekanálový systém nemusí vždy stíhat odbavovat.

Jednokanálová Wi-Fi nabízí lepší spolehlivost na úkor výkonu

Co v této situaci dělat? Smířit se s tím, že nekonzistentní Wi-Fi byla, je a bude? Vícekanálový systém je standardem, který ale není navržený pro dynamická fyzická prostředí nebo místa, která nutně vyžadují spolehlivé připojení.

Před několika lety byla navržená alternativní architektura, která měla tyto problémy vyřešit. Jak již název napovídá, „jednokanálová“ Wi-Fi využívá pouze jeden radiový kanál pro všechny přístupové body v síti.

Představte si to jako jedinou síť fungující na jediném kanálu. U tohoto typu architektury (někdy také označovaná jako single cell či virtual cell) nesejde na umístění přístupových bodů, protože všechny používají stejný kanál (navenek se tváří jako jedno AP) a navzájem díky koordinaci pomocí kontroleru neinterferují.

V této jednoduchosti tkví krása – například pokud je pokrytí slabé, není potřeba dělat další drahé mapování areálu, ale stačí jen přidat přístupové body v místech, kde je to potřeba.

Jednou z nevýhod je ovšem to, že celková propustnost jednokanálové sítě je nižší než vícekanálové, a to právě proto, že lze použít jen jeden kanál. V prostředích, která upřednostňují spolehlivost na úkor výkonu, to není problém, ale mnoho organizací chce obojí.

Hybridní přístupové body nabízí to nejlepší z obou světů

Výrobci jednokanálových systémů, které kombinují kanálové architektury, nedávno přišli s novinkou, která slibuje to nejlepší z obou světů, tedy propustnost vícekanálových systémů a spolehlivost těch jednokanálových.

Praktickým případem použití takového řešení může být třeba logistické centrum, ve kterém zaměstnanci v kancelářích používají vícekanálové připojení, zatímco řidiči vysokozdvižných vozíků ve skladech používají jednokanálové.

Wi-Fi se dříve považovala za příjemný doplněk, postupně se ale stává nejdůležitější sítí pro fungování podniku. Tradiční vícekanálový systém může stále fungovat, ale je nutné provést náležitou zatěžkávací zkoušku, která ověří, jak bude fungovat při velkém provozu.

Je důležité, aby IT lídři pochopili, že Wi-Fi je naprosto nepostradatelná pro iniciativy související s digitální transformací. Zároveň by měli dělat řádné testování, aby se ujistili, že Wi-Fi není slabým článkem podnikové infrastruktury, a vybrat tu nejlepší technologii odpovídající požadavkům dnešních prostředí.