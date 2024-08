Jsou české firmy dostatečně odolné vůči kyberútokům vedených skrze uživatele?

V minulém díle našeho seriálu IT bezpečná firma jsme se věnovali zabezpečení fyzického perimetru organizace. Zjistili jsme, že obsahuje mnohem více IT technologií, než by se na první pohled mohlo zdát, a řekli jsme si, jak se účinně bránit. Dnes se společně podíváme, jak to vypadá s kybernetickou bezpečností v souvislosti se samotnými uživateli.