Jste připraveni na Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 nabízí řadu novinek, které zahrnují mj. výrazně vyšší rychlost, ale od svých předchůdců se přece jen liší. Ujistěte se, že vaše infrastruktura i firma jako taková jsou pro ni připravené – a že nový standard skutečně potřebují.

Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) přináší nová a lákavá vylepšení k Wi-Fi, která z ní dělají zajímavější variantu připojení. Zlepší se rychlost ve formě skutečných několikagigabitových bezdrátových připojení, ale také podpora silně přetěžovaných sítí, mezi které lze řadit třeba stadiony či výukové sály. Přechod na Wi-Fi 6 přejít tak vyžaduje určité plánování.

Potřebujete vyšší rychlost?

Aby mohla Wi-Fi 6 dosáhnout daleko vyšších rychlostí než její předchůdci, přístupové body se dodávají s 2,5Gb nebo 5Gb připojením k LAN, zatímco téměř všechny s Wi-Fi 5 mají hen 1Gb rozhraní.

Připojení AP s Wi-Fi 6 do klasického gigabitové sítě sice možné bude, ale zpomalí se tím rychlost nové Wi-Fi. Klientská zařízení nebudou schopná rychlosti nad 1 Gb/s realizovat (pokud vůbec ony samy Wi-Fi 6 podporují, což stále ještě není časté).

Na druhou stranu, rychlejší Wi-Fi možná ani nepotřebujete. Pro běžné užívání Wi-Fi na smartphonech a laptopech v kanceláři to nebývá nutné. Pomohlo by to ale u sítí s vysokým počtem uživatelů nebo u aplikací vyžadující vysokou míru propustnosti, jako je streamování 4K videí. A to obzvlášť, pokud obsah pochází z lokální sítě místo z internetu.

Je vaše současná síť připravená?

Zhodnoťte vaši současnou síť a zvažte, zda nebude nutné vylepšit tu část sítě, která je propojená kabely. Na co se zaměřit?

Přepínače : Zjistěte maximální propustnost přenosu dat podporovanou switchi nacházejícími se mezi přístupovými body a routerem.

: Zjistěte maximální propustnost přenosu dat podporovanou switchi nacházejícími se mezi přístupovými body a routerem. Power over Ethernet: Pokud používáte napájení PoE prostřednictvím přepínačů pro přístupové body, zjistěte, jakého standardu PoE jsou a jakou propustnost dat umožňují. Pozor – Wi-Fi 6 AP budou vyžadovat alespoň standard PoE+ (802.3at); některé mohou podporovat i starší standard 802.3af, obvykle tím ale dojde ke snížení výkonu přístupového bodu a pravděpodobné nedosáhne rychlosti přesahující 1 Gb/s. Nejnovější standard PoE++ (802.3bt) je sázkou na jistotu i do budoucna.

Pokud používáte napájení PoE prostřednictvím přepínačů pro přístupové body, zjistěte, jakého standardu PoE jsou a jakou propustnost dat umožňují. Pozor – Wi-Fi 6 AP budou vyžadovat alespoň standard PoE+ (802.3at); některé mohou podporovat i starší standard 802.3af, obvykle tím ale dojde ke snížení výkonu přístupového bodu a pravděpodobné nedosáhne rychlosti přesahující 1 Gb/s. Nejnovější standard PoE++ (802.3bt) je sázkou na jistotu i do budoucna. Kabeláž : Pokud chcete vyšší rychlost přenosu než 1 Gb/s, potřebujete alespoň kabely Cat6. Pro budoucí kompatibilitu by byly ideální kabely Cat6a, Cat7, Cat7a nebo, pokud bude dostupný a možný, Cat8. Pokud ale máte postarší kabely Cat5e nebo dokonce ještě starší, mějte na paměti, že nebude nutné měnit kabeláž u každého ethernetového spoje, ale jen u těch, skrze které Wi-Fi klienti budou přistupovat k lokální síti.

: Pokud chcete vyšší rychlost přenosu než 1 Gb/s, potřebujete alespoň kabely Cat6. Pro budoucí kompatibilitu by byly ideální kabely Cat6a, Cat7, Cat7a nebo, pokud bude dostupný a možný, Cat8. Pokud ale máte postarší kabely Cat5e nebo dokonce ještě starší, mějte na paměti, že nebude nutné měnit kabeláž u každého ethernetového spoje, ale jen u těch, skrze které Wi-Fi klienti budou přistupovat k lokální síti. Router: U menších sítí zvažte výměnu, dost možná bude váš router podporovat pouze rychlost 1 Gb/s.

Když se zaměříme na multigigabitovou podporu pro přepínače, PoE a routery, zjistíme, že možnosti maximální rychlosti přenosu jsou následující: 2,5 Gb/s, 5 Gb/s a 10 Gb/s. Pro Wi-Fi 6 bude stačit 2,5 Gb/s nebo 5 Gb/s.

Pokud se ale chcete pojistit i do budoucna, zvažte ale klidně i hardware s maximální rychlostí přenosu 10 Gb/s. Co se týče kabeláže – Cat6a, Cat7 a Cat7a podporují maximální rychlost 10 Gb/s; propustnost se ale s vyšší verzí zvyšuje.

Kam umístit přístupové body?

Jako u každé nové Wi-Fi sítě je dobré nejprve zvážit, kam umístit router. Dosah a pokrytí Wi-Fi 6 budou zřejmě podobné jako u starších standardů, rozdíly se ale najdou – a ty mohou umístění ovlivnit.

Pokud jste s Wi-Fi dosud moc nepracovali, najděte někoho, kdo ano. Pokud si nejste jisti, kam AP umístit, nemusí se vám to, obzvláště u větších sítí, vymstít. Existují metody a nástroje na to, jak nalézt to nejlepší umístění pro Wi-Fi hardware a pomoc profesionála může ve výsledku ušetřit čas i peníze.

Klienti kompatibilní s Wi-Fi 6

Ačkoliv přístupové body Wi-Fi 6 jsou kompatibilní se staršími Wi-Fi standardy (802.11a/b/g/n/ac), nebudete moci získat rychlostí vylepšení Wi-Fi 6 bez zařízení, která nový standard samy podporují.

U většiny současných sítí dává smysl počkat, než bude vícero produktů kompatibilních s Wi-Fi 6. Pokud ale máte speciální síť nebo vybraná zařízení, která extrémně vysokou propustnost a rychlost potřebují, můžete se rozhodnout pro rychlejší aktualizaci.

