K dvacetimiliardové fúzi Adobe a Figmy nedojde

Společnost Adobe a poskytovatel nástrojů pro návrh kolaborativních rozhraní Figma nedokončí plánovanou fúzi v hodnotě 20 miliard dolarů, protože tlak amerických a evropských regulačních orgánů cestu k dokončení transakce až příliš zkomplikoval. Společnosti ve společném prohlášení uvedly, že dohoda by byla přínosem pro obě strany, ale že ji znemožnilo regulatorní prostředí.





„Adobe a Figma důrazně nesouhlasí s nedávnými závěry regulačních orgánů, ale věříme, že je v našem nejlepším zájmu pokračovat nezávisle,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Adobe Shantanu Narayen. „Zatímco společnosti Adobe a Figma sdílely vizi společně redefinovat budoucnost kreativity a produktivity, máme i nadále dobrou pozici pro využití našich obrovských tržních příležitostí a poslání měnit svět prostřednictvím personalizovaných digitálních zážitků.“

Evropská komise minulý měsíc zveřejnila prohlášení s námitkami, v němž uvedla, že dohoda by mohla omezit hospodářskou soutěž na několika trzích, zejména v oblasti vektorových a rastrových editačních nástrojů a interaktivních aplikací pro navrhování produktů. Na prvním z těchto trhů podle Komise Figma v současné době slouží jako nezbytná konkurence společnosti Adobe, což by dohoda narušila. Stejné tvrzení zaznělo i v souvislosti s trhem interaktivního produktového designu, kde by spojení obou společností pravděpodobně vytvořilo dominantní postavení.

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy se minulý měsíc vyjádřil v podstatě stejně jako Komise, když uvedl, že dohoda by vedla k „podstatnému oslabení hospodářské soutěže“ na výše uvedených trzích a že by odstranila podněty pro společnost Adobe k nezávislému vývoji určitých typů produktů, což by potlačilo inovace.

„Náš předběžný závěr je tedy takový, že spojení by odstranilo hospodářskou soutěž mezi blízkými konkurenty a významný konkurenční tlak na společnost Figma na trhu, na němž je společnost Figma již nyní zdaleka nejsilnějším hráčem a na němž existuje jen málo jiných konkurenčních omezení,“ uvádí se ve zprávě regulátora.

Americké ministerstvo spravedlnosti bylo údajně na pokraji podání antimonopolní žaloby podle tzv. Claytonova zákona a schůzka mezi společnostmi a ministerstvem spravedlnosti několik dní před oznámením, že dohoda je zrušena, byla široce interpretována jako jeden z posledních kroků před podáním takové žaloby.

Podle podmínek dohody, která byla původně oznámena v září 2022, zaplatí společnost Adobe společnosti Figma poplatek za neuskutečnění transakce ve výši 1 miliardy dolarů. Společnost Adobe odmítla další komentář; společnost Figma se nepodařilo zastihnout, aby se k záležitosti vyjádřila.