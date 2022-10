K satelitu se mobilem připojíte, ale proč?

Apple nedávno potvrdil dlouho spekulovanou informaci, že iPhone 14 umožní uživatelům odesílat nouzové zprávy i mimo oblasti pokryté mobilním signálem.





Službu zvanou Emergency SOS Apple zprovoznil ve spolupráci s americkou satelitní společností Globalstar, přičemž další partnerství má v budoucnu zavést i v jiných částech světa; letos prozatím poběží jen v USA a Kanadě.

A Apple je jen jednou z firem, které plánují udělat ze satelitní konektivity nový standard. Své plány oznámil i T-Mobile ve spolupráci se SpaceX (zatím rovněž jen v USA) a také Huawei v Číně. Něco podobného prý plánuje i Samsung, satelitní spojení testují také Qualcomm, Ericsson a Thales. To, že příští verze OS Android bude podporovat satelitní konektivitu, potvrdil Google.

Na technologii se pracuje už roky, a rychle se má rozšířit i mimo USA do celého světa.

Jenže očekávání mohou rychle překonat realitu – podobně jako u většiny velmi očekávaných novinek jde totiž až o přílišný hype.

Faktem je, že satelitní komunikaci totiž běžný uživatel moc nevyužije. Satelitní telefony existují už desítky let, a to ve formě speciálních zařízení s velmi drahými telekomunikačními plány (a v minulosti s komicky velkými anténami). Dnes už lze funkci integrovat do chytrých telefonů, byť poněkud masivnějších, než je zvykem.

Se satelitními telefony lze posílat textové zprávy, sdílet svou lokaci nebo poslat SOS zprávu. Podobná zařízení, často už relativně skladná, vyrábí třeba Garmin nebo britský Bullitt pro značky CAT a Motorola. Právě Bullitt hodlá představit smartphone, který zvládne přepínat mezi Wi-Fi, bezdrátovou sítí a satelitním spojením zcela bezproblémově díky vlastnímu čipsetu a aplikaci. Služba bude vyžadovat satelitní mobilní plán (podobně, jako si musíte předplácet mobilní síť operátora, tak budete muset i satelitní síť, např. Starlink aj.).

Satelitní spojení je ale pomalé, až to bolí. Dnešní uživatelé už opravdu nejsou zvyklí na rychlosti výrazně nižší než 10 kb/s, předpokládají se rychlosti běžně nižší než 2 kb/s, a to mluvíme o moderních satelitních konstelacích jako Starlink.

Odeslání i jednoduchých zpráv potrvá poměrně dlouho; Apple mluví o 15 sekundách v případě, že má smartphone přímý výhled do oblak. V lese by mohlo odeslání krátké a jednoduché zprávy trvat přes minutu.

Řekněme si narovinu, že využití tu je: Dobrodruzi, ztracení lidé např. na moři nebo v horách a podobně snadný přístup k satelitní síti ocení, a technologie tak může zachránit životy. Bezpochyby užitečné a důležité, a zjednodušený přístup k přibližné lokaci i takového uživatele, který by si satelitní telefon normálně nekoupil, je výtečným krokem vpřed.

Ale i tady je využití omezené. Člověku uvízlému někde v jeskyni satelitní síť bohužel nepomůže.

A hlavně je to nepoužitelné pro jakékoliv byznysové využití. Kdo jiný by totiž pomalou a drahou síť, na níž máte šanci možná odeslat po minutě krátkou zprávu, mohl realisticky používat?