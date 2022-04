K výjimečnému produktu patří i výjimečné pracovní prostředí

K jejich vývoji je zapotřebí čím dál tím víc profesionálů, a nejedna vývojářská společnost se tak nyní vydává v personalistických vodách na stále náročnější „lov“ zdatných programátorů. Nezřídka se firmy v honbě za „úlovkem“ předhánějí v nabídce pestrých, skvěle znějících benefitů a plní jimi inzeráty. Opravdu jsou však benefity stěžejními k vybudování kvalitní spolupráce a prosperující firemní kultury?





Firemní kultura 2.0

Pro zdravý růst a rozvoj firem hraje zásadní roli nejen odškrtnutý počet nabytých profesionálů, ale také, jaký mají vztah ke společnosti i práci, kterou v ní vykonávají. Tento vztah by měl být založen na vzájemné důvěře a oboustranné nápomoci. Pracovištěm by se měla vznášet jistota, že se o sebe pracovníci a firma mohou kdykoliv navzájem opřít.

Pražská softwarová společnost vyvíjející novátorská tisková řešení MyQ se koncept atraktivity pro nové (a samozřejmě i dosavadní) kolegy snaží uchopit z „druhé strany“. Spíše než výčet konkrétních benefitů čerstvým posilám nabízí neotřelou firemní kulturu, která odráží skutečné potřeby současného pracovního trhu i mezilidských vztahů. MyQ není místem, kde programátoři osm hodin v tichosti píší nové řádky kódu, zaklapnou notebook a pak jim teprve začíná život. Je to společnost, která patří i zaměstnancům samotným a oni ji aktivně a zodpovědně pomáhají vytvářet.

Jak uvádí CEO MyQ Martin Januš: „Naše kořeny v tiskovém průmyslu sahají třicet let do minulosti, a právě proto si zakládáme na vysoké úrovni naší firemní kultury, otevřené komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. Pro mě je zásadní, aby lidé ve firmě cítili, že jsou součástí rodiny, která umí ocenit nejen jejich individualitu a jedinečnost, ale také jim pomůže a podpoří je ve složitých životních situacích.“ V MyQ se setkávají skvělí pracovníci z celého světa a v tomto multikulturním prostředí všichni vědí, že se jim dostane od firmy stejné podpory nezávisle na jejich národnosti či aktuální životní situaci.

Stavební kameny moderního pracoviště

Zmíněnou firemní kulturu MyQ vztyčilo na čtyřech nosných sloupech, které však nejsou jen pasivní podporou nehybného prostoru, nýbrž jeho živou součástí, která prostupuje každodenní realitou firmy. Díky důvěře si jsou obě strany vědomy vzájemné podpory a zaměstnanci navíc nemusejí mít strach přicházet s novými nápady, jak posouvat firmu dál. Tím vzniká prostor pro absolutní otevřenost, která lidem v MyQ dovoluje být sám sebou a komunikovat přímo se všemi členy jednotlivých týmů, ať už je pozice kolegů jakákoliv – plochá hierarchie firmy to bez problémů umožňuje.

Třetí oporou je nadšení zaměstnanců pro jejich každodenní práci a výzvy, které s jednotlivými úkoly přicházejí. Jako přidanou hodnotu svým úsilím pomáhají uživatelům MyQ výrazně zjednodušovat jejich dokumentové procesy. Opěrnou čtveřici uzavírá rovnováha, jíž můžou zaměstnanci snadno dosáhnout díky velmi flexibilní pracovní době a zejména neomezené placené dovolené, kterou MyQ nově zavedlo. S ní si členové týmu sami bez omezení určují, kdy potřebují nabrat síly.

Vedení společnosti usiluje o to, aby v kanceláři ideálně splynul osobní a profesní život zaměstnanců. MyQ nechce usazovat před monitory pracovníky, kteří si jen monotónně odbudou to nejpotřebnější, a než překročí práh kanceláře, nasadí „zaměstnaneckou masku“. Pro vývoj svých inovativních produktů, jež používají desítky milionů uživatelů doslova po celém světě, hledá lidi s otevřenou myslí, kteří se nebojí dát na stůl list plný podnětů a zároveň zodpovědně zpracovávat přidělené projekty. A navíc, pokud to situace vyžaduje, jsou ochotni ze sebe vydat maximum, protože vědí, že je čeká zasloužený odpočinek a firma jejich snahu vždy ocení. A tak by podle MyQ mělo vypadat pracoviště současnosti. Pojďte ho pomoct utvářet na career.myq-solution.com.