Kam míří Kubernetes v roce 2022?

Gartner předpovídá, že do roku 2022 bude více než 75 % globálních organizací v produkčním prostředí provozovat kontejnerizované aplikace, přičemž v roce 2020 to bylo méně než 30 %. Co bude hnací silou tak dramatického růstu?

Za posledních 7 let se systém Kubernetes vyvinul a stal se de facto standardem správy kontejnerizovaných aplikací. A jako u každé nové technologie i zde dochází k jejímu dozrávání a růstu znalostí uživatelů.

V počátcích si uživatelé často budovali vlastní, on-premise platformy Kubernetes a nasazovali zjednodušenou sadu (bezstavových) aplikací. Jak se ale Kubernetes stabilizoval, zásadně se vyvinuly i způsoby jeho používání. Organizace však nechtějí investovat do provozních dovedností pro správu a údržbu Kubernetes. Právě se očekává rychlý rozmach využívání řízených cloudových služeb Kubernetes.

Zatímco jsme se již setkali s širokou škálou aplikací běžících v kontejnerech, nově začínáme pozorovat, že stále více organizací do Kubernetes přenáší i své kriticky důležité stavové aplikace. Očekává se, že do Kubernetes budou přeneseny databáze, událostmi řízené zasílání zprávy a kriticky důležité aplikace, aby využily výhody škálovatelnosti, zabezpečení a přenositelnosti, které Kubernetes všem aplikacím přináší.

Mezi všemi aplikacemi provozovanými na Kubernetes však vynikají oblasti umělé inteligence a strojového učení. S tím, jak se téměř v každé společnosti stává klíčovou úlohou datová věda, roste možnost vylepšovat a zdokonalovat mnoho typů aplikací.

AI/ML ovlivňuje téměř všechny aspekty moderního podnikání – od zlepšování interakcí se zákazníky přes lepší rozhodování na základě dat až po modelování autonomních vozidel.

A Kubernetes přináší zajímavé možnosti platformy pro umělou inteligenci a strojové učení – škálovatelnost, přístup ke grafickým procesorům, přenositelnost pracovních úloh a mnoho dalšího.

Již dnes je vidět, že organizace dělají s umělou inteligencí a strojovým učením na Kubernetes skvělé věci, a lze očekávat, že tyto aplikace nové generace zcela změní průmyslová odvětví.

Autor je manažerem společnosti Red Hat.