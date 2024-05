KARAT Konference 2024 zaznamenala rekordní účast

Dne 14. března 2024 jsme otevřeli dveře kongresového centra BWP Hotelu International Brno pro téměř 400 uživatelů informačního systému KARAT z Česka, ale nezůstali jsme jen u toho. O pouhé čtyři týdny později, 11. dubna 2024, jsme uspořádali v hotelu Holiday INN Žilina historicky první KARAT Konferenci na Slovensku, které se zúčastnilo dalších 150 uživatelů informačního systému KARAT.





Obě konference byly organizačně náročné a probíhaly ve spolupráci s několika významnými zákazníky, kteří se podíleli na sérii workshopů s ukázkami řešení konkrétních úloh v IS KARAT.

Konferenci zahájil generální ředitel společnosti, Ing. Martin Válek. Po úvodním slovu následoval dopolední blok přednášek, ve kterém byly představeny novinky informačního systému KARAT, konkrétně novinky uživatelského prostředí verze 24 a aplikačních modulů.

„Mezi největší novinky verze 24 IS KARAT z hlediska společných vlastností, patří uživatelsky definované podmíněné formátování sloupce seznamu a doplnění nových uživatelských možností do pokročilého náhledu na data seznamu i detailu. V rámci mobilního klienta IS KARAT byla doplněna řada dalších funkčností, stejně jako bylo optimalizováno uživatelské rozhraní mobilního klienta pro práci s klávesnicí a myší. Pro komfortnější a rychlejší práci s přílohami byla dopracována podpora služby WebDAV a byla dopracována podpora pro práci s organizační strukturou měnící se v čase. V oblasti ekonomických agend byla dopracována podpora pro API komunikaci s vybranými bankovními ústavy. V oblasti obchodu potom zkvalitnění sledování úspěšnosti obchodních případů v modulu CRM IS KARAT. Pro firmy řešící přepravu a výjezdy je připraven nový modul Doprava. Dále byly dopracovány nové možnosti terminálového odvádění z IS KARAT, práce s ručně zadávanými šaržemi a nové možnosti zadání náhrad materiálů zakázkových postupů s vazbou na optimalizaci dělení materiálu. Nedílnou součástí nové verze je potom integrace nových technologií, které IS KARAT využívá,“ řekl Marek Hejna, ERP specialista IS KARAT.

Odpolední blok sestával z pěti workshopů s ukázkami řešení konkrétních úloh v IS KARAT:

Zařízení pod kontrolou – jak efektivně plánovat údržbu a revize, Czech Mill a.s.

ALITEO v akci – transformace servisních služeb, ICE Industrial Services a.s.

IS KARAT jako nástroj řízení firmy v rukou finančního ředitele, Rodinný pivovar Bernard a.s.

OEE – monitoring efektivity výrobních strojů a zařízení, KOMAS, spol. s.r.o.

Zabezpečení IS KARAT, šifrování dat a příprava na NIS2, KARAT Software a.s.

„K rozhodnutí, rozdělit konference na dvě lokality, nás vedla zejména snaha usnadnit účast našim zákazníkům z různých regionů a reagovat tak na rostoucí zájem o tuto klíčovou událost. Jsme hrdí na rekordní úspěch obou konferencí a na důležitou roli, kterou informační systém KARAT hraje. Obě akce se odehrály ve velmi pozitivní a vzájemně inspirativní atmosféře. Jsme rádi, že můžeme sdílet tento milník a děkujeme všem dlouholetým účastníkům i novým zájemcům za účast a zájem o informační systém KARAT,“ zhodnotil průběh KARAT Konference 2024 Marcel Herman, ředitel servisu a péče o zákazníky.