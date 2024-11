Karel Diviš: Firmy potřebují jednoho stabilního dodavatele IT

Technologická společnost MasterDC oznámila na podzim tohoto roku akvizici firmy IDC-softwarehouse zakladatele Karla Diviše. Ten přijal výzvu, letos na podzim pomyslně převlékl dres a od října působí na pozici obchodního ředitele obou společností. V rozhovoru nechává nahlédnout do pozadí akvizice a přibližuje další plány Masteru v oblasti správy firemního IT.





V září jste oznámili spojení firmy IDC-softwarehouse s technologickou společností MasterDC. Nabízí se na úvod otázka, proč právě Master?

MasterDC považuji za firmu, která má dlouhodobě velmi dobré renomé na českém IT trhu. Je vnímána jako důvěryhodný a stabilní hráč s rozsáhlým know-how v oblasti enterprise infrastruktur. Vyrostla primárně jako provozovatel datových center, ale netají se ambicemi ještě více posílit v managed službách včetně on-site, na které jsme se soustředili my v IDC.

Naše produktová portfolia se vhodně doplňují, vidím tam mnoho synergií. MasterDC akcentuje mně blízká témata kybernetické bezpečnosti nebo energetické (ne)náročnosti. V průběhu procesu akvizice jsme taky zjistili, že se opíráme o téměř totožný technologický stack. A podobná je i firemní kultura obou společností, mentální nastavení a naturel lidí. Spojení s tak renomovaným partnerem nám odborně i lidsky zkrátka dává smysl.

Jaké byly hlavní motivy, které vás k exitu a hledání strategického partnera vůbec nasměrovaly?

Na to mám jednoduchou odpověď. Za vším stála touha se posunout a skokově růst. Vyzkoušet si a naučit se něco nového, třeba z oblasti kybernetické bezpečnosti, kvantového šifrování a podobně. Jednoduše zúročit naše zkušenosti – ať už moje osobní nebo mých kolegů – a zapojit se do nových větších projektů. Ne že bychom k nim neměli přístup, ale naše velikost byla v jejich získávání limitujícím faktorem. Nebudu zastírat, že to občas bylo frustrující. To se teď změnilo. IDC-softwarehouse ve spojení s MasterDC disponuje unikátní pozicí na trhu. Troufám si říct, že dohromady umíme z pozice integrátora doručit IT na klíč jakékoliv firmě v Česku.

Jak v této souvislosti vnímáte aktuální stav IT v českých firmách a jejich potřeby?

Z mého pohledu je trh ve fázi konsolidace. Firmy optimalizují, kombinují on-prem a public cloud, ze kterého se řada z nich částečně či úplně stahuje. Už zjistily, že cloud-only prostředí provozované z nadnárodních cloudů není zdaleka pro každého. Ale i kdyby bylo, lokální část sítě zázračně nezmizí a starost o ni taktéž ne. Proto dává spojení IDC-softwarehouse pod křídla MasterDC smysl i pro obě základny našich zákazníků. Firmy potřebují jednoho stabilního dodavatele, na kterého se mohou s důvěrou v jeho kompetence obracet. Aktuálně se navíc kromě implementace AI české firmy připravují i na NIS2 a čím dál tím víc uchopují oblast kybernetické bezpečnosti a ochrany před různými druhy útoků komplexněji, s větší vážností a důraz kladou i na školení lidí.

Vy osobně teď po více než dvaceti letech budování vlastního businessu přecházíte do role obchodního ředitele firmy, která akvírovala tu vaši. Jak se cítíte a s jakou vizí do toho jdete?

Je to pro mě výzva. A ty já mám rád. Sám jsem pro IDC hledal obchodního ředitele skoro 25 let a nenašel nikdy toho pravého. Popravdě, nehledá se snadno, což vím nejen já, ale i provozní ředitel Masteru Filip Špaček, jehož nabídku jsem přijal. Takže se upřímně těším, co mi tahle nová role přinese, a jak se mi podaří obě firmy nakopnout. Vnímám, že společně máme všechny předpoklady zúročit expertízu obou společností a spojit to nejlepší z managed a on-site světů.

Můžete být konkrétnější?

Už jsem to nastínil. Mojí vizí je doručovat moderní a funkční řešení správy IT od A do Z. Kompletně pokrýt potřeby firemní klientely v oblasti správy IT. Být integrátorem a stabilním partnerem, kterému mohou zákazníci plně důvěřovat. Z mého pohledu totiž není na českém trhu jiný hráč, který výhradně vlastními zdroji disponuje v téhle oblasti takovými kapacitami a technologickým stackem jako my – dvě vlastní datová centra, interní tým vývoje software pokrývající webové i mobilní technologie, nonstop podpora 24/7 včetně on-site správy, tým adminů. A to není kompletní výčet.

Jak se na celou akvizici díváte s odstupem, je třeba něco, co vás překvapilo?

Oceňuji, že i při své velikosti si Masteři dokázali zachovat stejně osobní atmosféru, jakou máme v IDC-softwarehouse při nižším počtu zaměstnanců. O zkušenostech a expertíze technického a admin týmu MasterDC jsem neměl pochybností. Příjemně mě překvapily jejich komunikační dovednosti a respekt, který si za ty roky vydobyli u svých zákazníků.

S odstupem více než roku od zahájení jednání si uvědomuji, že tohle všechno – spolu s podobností našich přístupů, hodnot a vizí – proces akvizice jen usnadnilo. Utvrdilo mě to v tom, že děláme správnou věc nejen pro zákazníky, ale i pro naše lidi.