Každý pátý Čech se stal cílem kyberzločinu, čtvrtina mu i podlehla

Nelichotivou statistiku ukázal nejnovější průzkum UniCredit Bank. Počet kyberútoků podle něj stoupá a s tím roste také částka, kterou se podaří kyberútočníkům ukrást.





Podle průzkumu se v posledních třech letech setkala pětina (20,7 %) Čechů s pokusem o kyberútok. Častěji pokus zaznamenali mladší respondenti ve věku 18 až 35 let.

Dalších 18,2 % lidí si nebylo jistých, zda útok na svou osobu zaznamenalo, a zbývajících 61,1 % respondentů se v posledních třech letech s kyberútokem nestřetla.

Nejčastějšími formami útoků byly phishing (krádež osobních údajů, většinou skrze podvodný e-mail) a smishing (krádež skrze SMS nebo chatovací služby jako je o WhatsApp, Messenger anebo Telegram).

Ačkoliv velká část lidí už umí správně na podvodné taktiky reagovat, např. tedy zavěsí podezřelý telefonát nebo smaže podezřelé SMS či zprávy v chatu, málokdo udělá druhý krok – pokus o podvod nahlásit.

Loni celková škoda na klientech všech bank přesáhla miliardu korun a přesáhne ji i letos, tvrdí České bankovní asociace (ČBA). Nepovedené pokusy o útok navíc lidé často nehlásí, čímž ztěžují případnou prevenci.

Podle dat ČBA třetina lidí, kteří zažili hackerský útok nebo pokus o něj, informovala své blízké a/nebo svou banku (33 %, respektive 32 %). Nicméně čtvrtina respondentů situaci dále nijak neřešila.

Přitom pokud by situaci eskalovali na banku nebo kontaktovali také policii, ztížili by tím práci útočníkům do budoucna a pomohli ochránit další případné oběti. Bankovní poradci i policie jsou na tyto situace připraveni a ocení pomoc veřejnosti.

Ztráty milionů korun

Vloni přišli klienti UniCredit Banky vlastní chybou o vyšší desítky milionů korun. Ti by měli být obezřetní zejména před vánočními svátky, kdy častěji nakupují zboží on-line.

„Kyberzločinci se strategicky zaměřují na svátky, kdy jsou lidé na dovolených a bývají méně ostražití. Platí to převážně o Vánocích a během oslav nového roku,“ zmiňuje Petr Kocmich, Global Cyber Security Delivery Manager společnosti Soitron.

Vánoční shon zvyšuje u lidí riziko chyby z nepozornosti či únavy, navíc je počet on-line transakcí v období listopadu a prosince větší.

Průzkum UniCredit Bank kromě toho, zda se respondent s útokem setkal, zjišťoval také to, jak útok na danou osobu dopadl. Většina respondentů (76,9 %), která útok zaznamenala, ho úspěšně rozpoznala jako pokus o krádež a nenechala se napálit.

Zbývajících 23 % respondentů bylo okradeno, nejčastěji přišli o peníze. Druhým nejčastějším důsledkem bylo odcizení platebních údajů, avšak bez ztráty peněz.

Na co si dávat pozor

V obdobných případech je opět důležité ověřit si veškeré informace a nepodléhat nátlaku či emotivně zabarveným argumentům útočníka.

Doporučení pro bezpečné chování na internetu od expertů jsou:

Chraňte si své přihlašovací údaje

Kontrolujte peněžní pohyby na svých účtech, zda vše skutečně odpovídá tomu, co jste platili

Bavte se v rámci rodiny, přátel, kolegů a sdílejte si informace nejen o podvodech, ale i způsobech ochrany.

Pokud sami investujete finanční prostředky, pečlivě prověřte vybranou protistranu. Nespoléhejte na reklamu, informace na sociálních sítích nebo internetu

Buďte obezřetní, pokud vám radí nebo přikazuje neznámá osoba. Podvodníci se často zaštitují i autoritami – např. policista, pracovník ČNB, ČBA.

Nespěchejte a používejte selský rozum.

Pokud vám volá někdo podezřelý, zavěste a obraťte se na svého bankéře nebo na infolinku banky.

Neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení

Používejte silná a unikátní hesla. Pakliže vám od služby přijde notifikace, že u vašeho účtu došlo k podezřelé aktivitě, heslo změňte.

Pokud se vás pokusí někdo podvést, nahlaste ho na klientské lince banky nebo na policii.