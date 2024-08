Každý třetí firemní AI projekt je odsouzen k neúspěchu a bude zrušen

Podle společnosti Gartner Research bude do roku 2026 80 % podniků používat generativní AI (genAI) API nebo velké jazykové modely (LLM) nebo nasadí aplikace s podporou genAI v produkčním prostředí. To je nárůst z méně než 5 % v roce 2023, protože společnosti využívají tuto technologii k objevování vzorců a užitečných poznatků a uvolňují pracovníky automatizací nudných úkolů.





Ačkoli 9 % společností nyní využívá genAI k transformaci obchodních modelů a vytváření nových obchodních příležitostí, téměř třetina těchto projektů bude do konce příštího roku opuštěna – převážně kvůli špatné kvalitě dat, nedostatečné kontrole rizik, rostoucím nákladům nebo nejasné obchodní hodnotě, vyplývá z nového průzkumu společnosti Gartner mezi 822 vedoucími pracovníky a členy představenstev firem.

„Po loňském humbuku jsou vedoucí pracovníci netrpěliví, aby viděli návratnost investic do genAI, přesto se organizace snaží prokázat a realizovat hodnotu,“ uvedla analytička Gartneru Rita Sallamová. „S tím, jak se rozšiřuje rozsah iniciativ, je stále více cítit finanční zátěž spojená s vývojem a nasazením modelů genAI.“

Nasazení AI může být nákladné, náklady se pohybují od 5 do 20 milionů dolarů. Podle Gartneru do roku 2028 více než polovina podniků, které vybudovaly LLM od nuly, od nich upustí kvůli nákladům, složitosti a technickému dluhu při nasazení.

Přesto se nástroje genAI v některých případech ukazují jako výhodné pro dřívější uživatele. Napříč odvětvími a podnikovými procesy společnosti hlásí řadu zlepšení, která se liší podle případu použití, typu práce a úrovně dovedností pracovníka. Vedoucí pracovníci podniků oslovení společností Gartner uvádějí v průměru 15,8% zvýšení příjmů, 15,2% úsporu nákladů a 22,6% zvýšení produktivity.

„Bohužel u genAI neexistuje univerzální řešení a náklady nejsou tak předvídatelné jako u jiných technologií. To, kolik utratíte, do jakých případů použití investujete a jaké přístupy k nasazení zvolíte – to vše určuje náklady,“ řekl Sallam.

Podle zprávy poradenské společnosti McKinsey & Co. ze srpna 2023 byl loňský rok považován za rok zavádění podnikové AI, kdy 55 % organizací experimentovalo s genAI v pracovních postupech. Tehdy však méně než třetina dotazovaných podniků uvedla, že AI využívá pro více než jednu funkci, což „naznačuje, že rozsah využití AI zůstává omezený“.

Společnost Lucidworks, která prodává software pro vyhledávání a zjišťování informací pomocí AI, zveřejnila výsledky své druhé výroční globální studie GenAI; z ní vyplynulo, že pouze 63 % globálních společností plánuje v příštích 12 měsících zvýšit výdaje na AI, což je méně než 93 % v roce 2023. Společnost LucidWorks také zjistila, že organizace poskytující finanční služby nasadily pouze čtvrtinu iniciativ v oblasti AI, které plánovaly na rok 2024, a to i přesto, že téměř 50 % vedoucích pracovníků v oblasti finančních služeb mělo v roce 2023 na AI pozitivní názor.

Největší obavy v souvislosti s využíváním genAI ve finančních službách se podle společnosti Lucidworks týkají bezpečnosti dat (45 %), následuje přesnost (43 %) a náklady (40 %).

Z globální studie založené na průzkumu mezi více než 2 500 vedoucími pracovníky podniků, kteří se podílejí na rozhodování o technologiích AI, jasně vyplynulo, že kdysi explozivní růst genAI se ochlazuje, protože podniky čelí překážkám v oblasti nákladů a bezpečnosti.

„Podniky si uvědomují potenciál, ale také rizika a náklady,“ uvedl v prohlášení Mike Sinoway, generální ředitel společnosti Lucidworks.

Organizace se sídlem v USA patří i nadále k těm optimističtějším mezi těmi, které plánují v letošním roce zvýšit výdaje na AI (69 %), ale i když investice zůstávají vysoké, stále více společností se snaží vyvážit potenciál genAI s řízením rizik a nákladů.

Paradoxně většina společností nasazuje nástroje genAI z obav o konkurenceschopnost; třetina vedoucích pracovníků má pocit, že zaostává za konkurencí, přestože se téměř všichni snaží tuto technologii implementovat, zjistila společnost LucidWorks.

Investice do AI však pokračují a do roku 2030 firmy utratí 42 miliard dolarů ročně za projekty genAI, jako jsou chatboti, výzkumné, psací a sumarizační nástroje.

Ačkoli v současné době na trhu převažují komerční LLM, stále více společností sleduje malé modely na míru, které využívají pouze interní data. Podle společnosti LucidWorks téměř osm z deseti společností používá komerční LLM a 21 % se rozhodlo pouze pro open source.

Návratnost investice je stále těžké určit

Ačkoli mnozí tuto technologii označují za přínos pro produktivitu, podle společnosti Lucidworks a dalších studií se ukázalo, že stanovit návratnost investic (ROI ) je obtížné.

Dvaačtyřicet procent společností uvedlo, že zatím nezaznamenalo významný přínos svých iniciativ genAI. Podle zjištění společnosti Lucidwork vynikají technologická a maloobchodní odvětví vyšším počtem nasazení a realizovaných přínosů, ale celkově většina odvětví pomalu překračuje pilotní programy.

Bezpečnost zůstává pro vedoucí pracovníky firem hlavním problémem, ale obavy o náklady se podle společnosti Lucidwork za poslední rok zvýšily 14krát.

Kromě toho pětinásobně vzrostly obavy týkající se přesnosti odpovědí, pravděpodobně kvůli problémům s halucinacemi, což zdůrazňuje potřebu pečlivého výběru LLM, aby se vyvážily náklady a zajistily přesné a bezpečné výsledky.

„V případě [genAI] neříkáme, že nalezení návratnosti investic může být obtížné, ale vyjádření návratnosti investic bylo obtížné, protože mnoho přínosů, jako je produktivita…, má nepřímé nebo nefinanční dopady, které vytvářejí finanční výsledky v budoucnosti,“ řekl Sallam v dřívějším rozhovoru pro Computerworld.

Například použití genAI k automatizaci generování kódu by mohlo zvýšit produktivitu vývojáře softwaru, což by mu poskytlo další čas na zlepšení produktivity a zvýšení inovací. To by mohlo znamenat rychlejší uvedení nových funkcí na trh – a spokojenější zákazníky.

„Měření návratnosti investic je obtížné,“ řekl Bret Greenstein, vedoucí oddělení dat a umělé inteligence ve společnosti PriceWaterhouseCoopers (PwC), která poskytuje profesionální služby. Ale přizpůsobením LLM k provádění určité funkce nebo procesu je snazší porovnat jeho výkonnost – náklady, přesnost a rychlost – s dřívějšími procesy.

Zjednodušeně řečeno, ROI je finanční poměr zisku nebo ztráty investice ve vztahu k jejím nákladům; pokud tedy společnost investuje do genAI, přínosy těchto výdajů by měly převýšit náklady.

„Jakmile dosáhnete toho, že [genAI] bude trvale dosahovat této nové úrovně výkonu, nasadíte jej do výroby s řádnými řídicími a provozními procesy a budete sledovat jeho využití,“ řekl Greenstein. „Když máte případ použití, který ušetří dvě hodiny v šestihodinovém procesu, a sledujete jeho využití, můžete úspory agregovat.“

Na co se zaměřit při zvažování genAI

Podle společnosti Gartner by vedoucí pracovníci, kteří realizují projekty genAI, měli:

Určit potenciální zisk obchodní hodnoty plynoucí z inovace obchodního modelu genAI tím, že prozkoumají strategické sladění obchodních úprav s nasazením genAI.

Vypočítat celkové náklady na inovaci obchodního modelu genAI tím, že vezmou v úvahu jak náklady vzniklé při nasazení genAI, tak náklady spojené s nezbytnými úpravami podnikání.

Přijímat informovaná investiční rozhodnutí výpočtem a posouzením návratnosti investic do inovace obchodního modelu genAI. To zahrnuje odhad finanční návratnosti a její porovnání s celkovými náklady spojenými s inovací, včetně nákladů spojených s potřebnými úpravami podnikání.

Pokud návratnost investic splní nebo překročí očekávání, představuje to podle společnosti Gartner příležitost k rozšíření investic prostřednictvím rozšíření inovace genAI a jejího využití v širší uživatelské základně nebo její implementace v dalších obchodních divizích. Pokud návratnost investic nedosahuje požadovaných hodnot, může být nutné investice přehodnotit a prozkoumat alternativní scénáře využití genAI.