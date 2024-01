Kdy a kde byste měli volit odlehčenou architekturu typu edge?

Pojem edge computing se používá pro infrastrukturu umístěnou geograficky blízko lokalitě, kde dochází ke vzniku či konzumaci dat.

Namísto přenášení těchto údajů do veřejného či privátního cloudu kvůli jejich uložení nebo zpracování se data zpracovávají „na okraji“ (edge) prostřednictvím infrastruktury, kterou mohou tvořit komoditní servery či sofistikované platformy, jako jsou například AWS for the Edge, Azure Stack Edge či Google Distributed Cloud.

Zpracování „na okraji, resp. na hranici“ má také další význam týkající se vyšších hranic výkonu, spolehlivosti, zabezpečení a dalších provozních a právních požadavků.

Při přesunu výpočetní, úložné a přenosové kapacity do infrastruktury edge lze také usnadnit škálování aplikací, které při použití návrhu pro centralizovaný cloud v podstatě nelze realizovat.

„Edge computing nabízí manažerům firem novou cestu pro rozvoj hlubších vztahů se zákazníky a partnery i získávání poznatků v reálném čase,“ tvrdí Mark Thiele, výkonný ředitel společnosti Edgevana.

Když se týmy DevOps nacházejí v počátečních fázích vývoje ověření konceptu v malém měřítku, může být pro ně těžké rozpoznat optimální typ infrastruktury.

Příliš dlouhé čekání na zjištění potřeb infrastruktury edge však nakonec může vyústit ve změnu architektury a přepracování aplikací, zvýšení nákladů na vývoj, zpoždění projektu, anebo dokonce ve znemožnění dosáhnout zamýšlených výsledků.

Vzhledem k tomu, že se aplikace stále více modernizují a integrují, by organizace měly zohlednit technologie edge a integraci už na počátku vývojového procesu, aby se předešlo problémům s výkonem a zabezpečením, které souvisejí s vývojem aplikací podnikové úrovně.

Týmy DevOps by měly posuzovat příslušné aspekty ještě předtím, než lze přesně modelovat požadavky na infrastrukturu platformy. Zde je pět důvodů ke zvážení architektury edge.