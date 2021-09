Kdy použít 5G a kdy Wi-Fi 6?

5G je technologie přenosu pro celulární sítě a Wi-Fi 6 je technologie bezdrátového přenosu s krátkým dosahem – každá z nich má specifické vlastnosti, které jsou vhodné pro určité podnikové účely.

Už jsme zažili humbuk rozebírající vhodnost použití celulární technologie 5G nebo Wi-Fi 6 v podnicích, ale skutečnost je taková, že se tyto dvě technologie do značné míry doplňují a přesah existuje jen v některých případech použití, takže v příštím roce uvidíme zajímavé konkurenční prostředí.

Potenciál pro 5G

Příslibem 5G pro podnikové uživatele je vyšší rychlost připojení s nižší latencí. Celulární technologie využívá licencované spektrum, které do značné míry eliminuje potenciální rušení, jež může nastat u nelicencovaného spektra Wi-Fi.

Stejně jako současné technologie 4G LTE je možné i platformu 5G získat přes operátory celulárních (tj. mobilních) sítí, nebo si vytvořit síť privátní.

Architektura pro 5G vyžaduje mnohem více rádiových přístupových bodů a uvnitř budov může trpět zhoršenou konektivitou, či dokonce jejími výpadky.

Typická organizace tedy potřebuje vyhodnotit současné využití technologie 4G a potenciální využití služby 5G pro své počítače, směrovače a další zařízení. Použití mikrobuněk uvnitř budov, opakovačů a distribuovaných antén může pomoci vyřešit problémy se službou 5G uvnitř budov.

Stejně jako u 4G je nejlepším podnikovým využitím technologie 5G skutečně mobilní připojení, jako jsou například vozidla veřejné bezpečnosti a ve firmou nepokrytých prostředích, jako jsou hornictví, těžba ropy či plynu, doprava, zemědělství a některé typy výroby.

Kromě rozsáhlé mobility nabízí 5G výhody, pokud jde o autentizaci při roamingu a rychlost nasazení, která by mohla být potřebná k zajištění konektivity WAN na nové pracoviště či prodejnu.

Technologie 5G bude mít kapacitu pro odlehčení provozu v případech datového přetížení, například způsobeného přenášením živého videa. Jak standardy 5G dozrávají, bude tato platforma zlepšovat i své možnosti ohledně konektivity internetu věcí s nízkými nároky na odběr energie.

Technologie 5G se bude zavádět postupně během příštích čtyř až pěti let počínaje velkými městy a specifickými regiony, přičemž 4G bude i nadále převládat, a to po mnoho dalších let.

Podnikoví uživatelé budou potřebovat nová zařízení, hardwarové klíče a směrovače pro připojení ke službám 5G.

Například u zařízení Apple iPhone se očekává, že bude podporovat technologii 5G až příští rok. Zařízení IoT zase budou potřebovat specifickou celulární kompatibilitu pro připojení k 5G.

Výzkumná společnost Doyle Research očekává, že šířka pásma 1 Gb/s (a větší) slibovaná technologií 5G bude mít významný dopad na trh SD-WAN. Technologie 4G LTE již umožňuje využívat mobilní služby jako primární linku WAN.

Platforma 5G ale bude pravděpodobně konkurencí, nebo dokonce levnější než mnoho kabelových připojení WAN, jako jsou například MPLS či internet.

Technologie 5G také dává podnikovým správcům WAN více možností, jak poskytnout větší šířku pásma pro svá pobočková pracoviště a vzdálené uživatele, což má potenciál časem nahradit MPLS.

Potenciál pro Wi-Fi 6

Technologie Wi-Fi je v současnosti už téměř všudypřítomná a umožňuje připojení notebooků, tabletů a dalších zařízení do podnikových sítí. Wi-Fi 6 (802.11ax) je nejnovější verzí Wi-Fi a přináší příslib zvýšení rychlosti, nízké latence, lepšího slučování šířky pásma a pokročilé správy přenosů.

Přestože je v něčem podobná technologii 5G (obě jsou založené na ortogonálním FDMA (Frequency Division Multiple Access), je technologie Wi-Fi 6 méně náchylná k rušení, vyžaduje méně energie (což prodlužuje dobu výdrže při práci na baterie) a rovněž má lepší spektrální účinnost.

Jak je typické pro Wi-Fi, mnoho výrobců již nyní dodává své rané specifické verze Wi-Fi 6. Aliance Wi-Fi plánuje certifikaci standardu Wi-Fi 6 na rok 2020.

Většina podniků bude upgradovat na Wi-Fi 6 v rámci standardního tříletého životního cyklu přístupových bodů, pokud je nepřinutí k dřívějšímu upgradu jejich specifické požadavky na výkon a latenci.

Přístupové body Wi-Fi ale budou i nadále podléhat rušení, takže může být náročné vytvořit návrh rozmístění přístupových bodů, tak aby došlo k žádoucímu pokrytí. Podnikoví správci LAN budou i nadále potřebovat nástroje od dodavatelů i partnery, kteří jim pomohou nakonfigurovat optimální pokrytí Wi-Fi v jejich prostorách.

Řešení Wi-Fi 6 je nutné integrovat s kabelovou infrastrukturou areálu. Dodavatelé Wi-Fi budou muset odvést lepší práci při poskytování jednotné správy sítě pro bezdrátová a kabelová řešení v podniku.

Potřeba kabelové páteře

U obou technologií se kombinuje infrastruktura bezdrátové sítě s infrastrukturou kabelovou za účelem dosažení vysokorychlostní komunikace mezi cílovými body.

V podniku se technologie Wi-Fi typicky páruje s kabelovými přepínači Ethernetu pro areál a větší větve. Některá zařízení jsou připojená kabelem k přepínači, jiná přes Wi-Fi a notebooky mohou používat obě metody.

Samotné přístupové body Wi-Fi jsou pak propojené přes ethernetové datové linky uvnitř podniku a do WAN či internetu pak přes optická připojení.

Architektura pro 5G široce využívá optická vlákna pro připojení distribuované rádiové přístupové sítě zpět k jádru sítě 5G.

Optická vlákna jsou obvykle potřeba k zajištění velké šířky pásma potřebné k připojení koncových bodů 5G k aplikacím SaaS a k zajišťování přenosů živého videa a vysokorychlostního přístupu k internetu.

Privátní sítě 5G budou také muset splňovat požadavky pro vysokorychlostní připojení kabelem.

Problémy s přepojováním

Podnikoví manažeři IT by měli věnovat pozornost problémům s přepojováním, když telefony přecházejí mezi technologiemi 5G a Wi-Fi 6.

Tyto problémy mohou ovlivnit výkon a spokojenost uživatelů. Několik skupin pracuje na standardech, aby se zlepšila vzájemná spolupráce mezi technologiemi Wi-Fi 6 a 5G.

Protože se architektury Wi-Fi 6 a 5G vyrovnávají, měla by být zkušenost přechodu mezi sítěmi celulárními a Wi-Fi mnohem hladší.

5G vs. Wi-Fi 6

Technologie Wi-Fi 6 a 5G si mohou ve specifických situacích v podnikovém prostředí navzájem konkurovat v závislosti na místě, použití a typu zařízení.

Manažeři IT by proto měli předem pečlivě vyhodnotit své současné a vznikající požadavky na připojení. Wi-Fi však bude podle všeho i nadále dominovat uvnitř objektů a celulární technologie vítězí v rozsáhlém venkovním pokrytí.

Některé případy překrývání vznikají například na stadionech, v pohostinství a v dalších prostorách velkých událostí, kde se o šířku pásma dělí mnoho uživatelů.

Vládní a komunální využití včetně aspektu chytrých měst může zahrnovat obě technologie – Wi-Fi i celulární. Zdravotnická zařízení mají mnoho distribuovaných zdravotnických center a uživatelů, kteří potřebují připojení.

Rozsáhlá distribuovaná výrobní prostředí sdílejí podobné charakteristiky. A konečně rostoucí nasazení IoT jsou možná nejzajímavějším „konkurenčním“ prostředím s mnoha případy možných překrytí.

Doporučení pro IT

Přestože bezdrátové technologie umožňují sbližování, jsou Wi-Fi 6 a 5G stále poměrně odlišné sítě a obě mají v konektivitě podniků své vhodné role.

Lídři podnikových IT by se tedy měli zaměřit na to, jak se mohou Wi-Fi a celulární technologie vzájemně doplňovat – Wi-Fi může pokračovat jako technologie pokrytí uvnitř budov pro připojení počítačů a notebooků, odlehčení datových přenosů telefonů a tabletů a pro část konektivity IoT.

Technologie 4G LTE přecházející na 5G zůstane skutečně mobilní technologií pro připojení telefonů a tabletů, možností připojit (přes hardwarový klíč) počítače a poroste její popularita pro připojení některých zařízení IoT.

A spoje WAN využívající technologii 5G se v budoucnu stanou standardem jako záloha pro lepší spolehlivost SD-WAN a jako primární spojení pro vzdálená pracoviště.

Lee Doyle