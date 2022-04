Kdy přijde iOS 16? Už je asi za rohem

Jsou tomu dva týdny, co Apple vydal iOS 15.4 a macOS 12.3, aktuální verze svých vlajkových operačních systémů. Co je tentokrát zvláštní, že je obratem nenásledovaly beta verze nástupnických verzí iOS 15.5 ani macOS 12.4, jak bývalo dřív zvykem. Stránka pro vývojáře, kde bývaly k dispozici, v tomto případě informuje, že „v současnosti není k dispozici žádný beta software“. Už dva týdny!

iOS 15 je prakticky hotový… Prozatím.

Je to poněkud nezvyklé – alespoň v posledních letech –, aby byl iOS hotový v této fázi roku. Zatímco iOS 14.8 byl zaměřený primárně na zabezpečení a iOS 14.7 převážně opravoval bugy, skutečně nové funkce byly naposledy součástí iOS 14.6 vydaného koncem loňského května.

V případě iOS 13 byla tou nejzásadnější verzí ta s označením 13.6 vydaná v červenci 2020, v případě iOS 12 pro změnu 12.4, vydaná rovněž v červenci, roku předchozího. Společného mají tyto verze to, že je podporovala ještě květnová verze s podpůrnými funkcemi ohlášenými během pravidelné jarní konference konané v dubnu.

V případě iOS 15 jsou všechny zásadní funkce ohlášené při loňském představení verze dostupné už teď, během jarní konference Apple už nic důležitého, co by si vyžadovalo aktualizaci iOS nebo macOS neohlásil. S tím, že iOS 15.4 je určený už i pro třetí generaci iPhonu SE.

Počkejme si na WWDC

To vysvětluje nezvyklou absenci jakéhokoliv beta softwaru, který by byl momentálně k testování, neznamená to však, že by byl Apple s aktuální řadou iOS nebo macOS hotový zcela. Poslední roky firma ohlašovala nové funkce, které budou podporovány jak příští verzí operačního systému (tak jsou stále podporovány po aktualizaci i tou stávající) na vývojářské WWDC konferenci konané v červnu, přičemž k dispozici tyto funkce bývaly obvykle měsíc následující čili v červenci.

Aktuální zvláštní období bez beta verze chystaného iOS je tedy sice maličko nezvyklé, nutně ale neznamená, že iOS 15 je kompletně hotový. Apple je možná připraven posunout se k iOS 16, můžeme-li ale soudit z historie, je pravděpodobné, že v červenci se objeví ještě iOS 15.5 a macOS 12.4, zahrnující jednu či více menších novinek, které firma ohlásí v červnu na WWDC.