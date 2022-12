Konec cloudovému chaosu

Pro mnohé to byla první velká konference, které se mohli po třech covidových letech zúčastnit, a nadšení na nich bylo vidět. Na všechny prezentace se stály dlouhé fronty, všechny workshopy a hands-on laby byly beznadějně obsazené. Výroční globální konference VMware Explorer praskala ve švech.





„Řada členů naší výpravy se ani nedostala bohužel na všechny plánované workshopy, protože byly jednoduše už obsazené, takový zájem jsme ani nečekali,“ řekl Computerworldu country manager české pobočky VMwaru Vlastimil Horák, do španělské Barcelony dovezla česká výprava na dvě stě účastníků.

Kromě tradičních hands-on labů a certifikačních kurzů, kde mohli zájemci se slevou absolvovat nezbytná certifikační školení, byl i velký zájem o tradiční přednášky. Na úvodní key note se dokonce ani všichni do velkého sálu nevešli a museli ji sledovat ve vedlejších sálech na projekčních plátnech.

Hlavní slovo měl CEO VMwaru Rangarajan Raghuram, který mluvil o změně charakteru firmy i konference.

„Už neorganizujeme VMworld, ale Explorer. A to proto, že se mění charakter naší firmy, nevytváříme jeden svět VMworldu, který se zabývá jen virtualizací a privátním cloudem. Pronikáme do sítí, do bezpečnosti… Jsme otevřeni všem, už nejsme jen partnery hardwarových firem, ale i těch softwarových jako jsou AWS, Microsoft nebo Google,“ vysvětloval Raghuram. A také se zmínil o nutnosti IT oddělení se zase vrátit k monitorování nákladů za spotřebu elektrické energie za provoz IT.

„Pomáhali jsme s tím před lety skrze hardwarovou virtualizaci, která za dobu své existence ušetřila 2,5 miliardy MWh,“ konstatoval v úvodní přednášce Raghuram. Firmy teď prý mají obavy, jaké budou náklady na provoz informačních technologií v cloudu v době rostoucí inflace a zejména cen energií.

„Zákazníci se nás ptají, jestli se jim už třeba v případě nárůstu cen za cloudové služby o třicet procent nevyplatí vrátit se zpátky k on-premise řešením,“ doplňuje Vlastimil Horák, s tím že se to dá díky nástrojům VMwaru snadno spočítat.

Konec cloudovému chaosu

Možná si pamatujete, že před lety bylo oblíbené heslo „Cloud first“. Všechno do cloudu a jakákoliv jiná cesta je špatná. Jenže se ukázalo, že to není úplně ta správná cesta, protože často postrádala mantinely přesunu jednotlivých aplikací a místo řízeného firemního IT v cloudu tak často vznikal firemní cloudový chaos.

„Firmy si často ani nepřiznají, že jsou v cloudovém chaosu. Často za to může i shadow IT, kdy si cloudové služby objednávají zaměstnanci podle potřeby bez vědomí IT oddělení. Pak dochází i k situacím, že se za cloud platí zbytečně mnoho, pokud firmy vůbec vědí, kolik za cloudy platí,“ říká Horák. V Česku je podle něj zhruba 75 procent firem v multicloudovém prostředí a většina z nich v prostředí cloudového chaosu.

Vybrané novinky z VMware Explorer 2022 VMware Anywhere Workspace – aktualizace, které zahrnují správu digitální zaměstnanecké zkušenosti, orchestraci IT a řešení VMware Horizon Cloud, dále začleňují inteligenci a automatizaci do každého kroku procesu, aby zjednodušily provoz IT a nabídly bezpečnější a flexibilnější digitální prostředí pro zaměstnance. Sovereign Cloud VMware - nově nabízí nástroje VMware Tanzu pro Sovereign Cloud, balíček VMware Aria Operations Compliance pro Sovereign Clouds a nová řešení pro otevřené ekosystémy. Tyto inovace v oblasti Sovereign SaaS řešení umožní partnerům poskytovat služby rovnocenné veřejným cloudům, a zároveň lépe zajistit ochranu dat, dodržení legislativních povinností a splnění teritoriálních požadavků. VMware SD-WAN – řešení obsahující i nového klienta SD-WAN, pomůže podnikům bezpečněji, spolehlivěji a optimálně poskytovat aplikace, data a služby – bez ohledu na to, kde se nacházejí – lokálně, na pobočce, u zaměstnance doma, přes jakoukoli sítí a do jakéhokoli zařízení. VMware Carbon Black XDR - posiluje laterální zabezpečení díky rozšíření VMware Carbon Black Enterprise EDR o přehled o síti a detekci. To výrazně zlepší odhalování a prevenci hrozeb na koncových bodech i v sítích. VMware Tanzu - pro provoz Kubernetes přináší nové možnosti, které pomáhají zefektivnit a zabezpečit implementace Kubernetes velkého rozsahu v různých cloudech.

Podle VMwaru se ukazuje, že styl Cloud first nebyla úplně funkční strategie, protože ne všechny systémy jdou dát do cloudu a ne všechno v cloudu funguje správně. Řešením má být Smart cloud, který hledá zlatou střední cestou mezi all-in-cloud a all-on-premise.

„Základem je chytře si vybrat, a to jak mezi cloudem tak vlastním datovým centrem, tak i samozřejmě mezi cloudovými providery. A nemusí to být jen porovnání mezi globálními cloudovými nabídkami, ale i u lokálních operátorů a samozřejmě vzít i v potaz jejich různé kombinace,“ popisuje Smart cloud Vlastimil Horák. Podle něj není jednoduché se na cestu Smart cloudu vydat, protože firma k tomu potřebuje řadu správných nástrojů, aby dovedla všechny varianty správně vyhodnotit.

„S tím my samozřejmě dovedeme pomoci, dokonce zákazníkům dokážeme spočítat náklady na energie v jednotlivých scénářích, což je obzvláště v této době velmi zajímavé. Počítáme i uhlíkovou stopu,“ doplňuje Horák.

