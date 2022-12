Cestující letadlem v rámci Evropské unie budou moct už brzy na palubě používat telefon. Evropská komise posvětila, že letecké společnosti mohou na linkách poskytovat 5G technologii, včetně datových přenosů. To znamená, že cestující už během letu nebudou muset svá zařízení uvádět do režimu letadlo, ačkoliv bližší technické specifikace dosud známy nejsou. Každopádně členské státy unie musí umožnit použití 5G pásem v letadlech do 30. června 2023.





Evropská komise vyhrazuje určitá frekvenční pásma pro letový provoz od roku 2008 a některé služby mohou využívat internet na palubě letadel už dnes. Rychlost připojení je však vzhledem k technickým omezením nízká. Nový systém umožní využití mnohem vyšších rychlostí a stahování klidně i rychlostí přesahující 100 MB/s.

Obecně panující domněnka a obava, že provoz mobilních zařízení na palubě letadla může mít negativní vliv na ovládací letové systémy je prý zbytečná, tvrdí Dai Whittingham z britské Komise pro bezpečnost letového provozu.

„Riziko, že by provoz mobilních zařízení nebo 5G sítí rušil letové kontrolní systémy, je minimální,“ prohlásil pro BBC, byť přiznává, že jiná situace je v USA, kde jsou technické specifikace provozu 5G sítí přece jen odlišné. „Cestující chtějí 5G. Regulátoři jim jeho využití umožní, je však ještě potřeba učinit opatření, aby bylo zcela bezpečné.“