Konec robotů pro nákupy nedostatkového zboží?

Kdokoliv si chtěl v uplynulém roce pořídit novou grafickou kartu, nejspíš pocítil globální nedostatek čipů. Zčásti lze vinit těžaře kryptoměn, kteří rychle skupují už tak sníženou produkci. Skupina amerických senátorů však teď zacílila ještě na jednu skupinu „škodné“.

Překupníky, kteří využívají softwarové boty k skupování produktů ve vteřině jejich uvedení do prodeje, a následně je přeprodávají za přemrštěné ceny.

Na půdě senátu už představili tzv. Stopping Grinch Bots Acts, který vychází z příbuzného pět let starého zákona vztahujícího se na prodej vstupenek online.

„Běžný zájemce nemůže soupeřit s rychlostí, s jakou věci skupují překupníci prostřednictvím botů a jsou tak drženi jako jejich rukojmí, což pociťují zejména teď, v období nakupování vánočních dárků. Po roce, který byl obzvlášť náročný, by žádný rodič či Američan neměl přeplácet stovky nebo snad dokonce tisíce dolarů za dárky pro své nejbližší,“ uvedl za navrhovatele senátor Charles Schumer.

Původní návrh zákona byl představen už v roce 2019, od té doby však dále posunut nebyl. V zásadě by učinil nelegálními software a boty vyvinuté s cílem překonat bezpečnostní opatření online prodejců, která mají před překupníky chránit. To by učinilo přítrž spekulantům, kteří s rychlostí světla skupují zásoby grafických karet a herních konzolí, které obratem nabízejí za dvoj či trojnásobek jejich původní ceny.

Zda může zákon zaručit nějaký efekt není jisté, tím spíš, že by se vztahoval pouze na uživatele ve Spojených státech. I tak by však bylo obtížné jeho dodržování sledovat a vymáhat.