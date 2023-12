Konec Windows 10 může z 240 milionů počítačů udělat elektronický odpad

Na konci obtížného roku pro trh s osobními počítači je konečně důvod k optimismu. Společnost Canalys očekává, že v roce 2024 se trh s PC vrátí k 8% růstu, protože zákazníci se budou snažit obnovit PC z pandemické éry a objeví se nová zařízení schopná pracovat s umělou inteligencí.





Růst podpoří také dostupnost systému Windows 11 na novějších počítačích. Mnoho milionů používaných zařízení však postrádá hardwarové požadavky pro nejnovější operační systém Microsoftu – což brání prodejnímu kanálu v renovaci těchto životaschopných počítačů pro jejich druhý život.

240 milionů počítačů se po ukončení podpory Windows 10 stane elektronickým odpadem

Canalys odhaduje, že během téměř dvouletého období do oficiálního data ukončení podpory systému Windows 10 společností Microsoft – 14. října 2025 – se zhruba pětina zařízení stane elektronickým odpadem z důvodu nekompatibility s operačním systémem Windows 11. To představuje 240 milionů počítačů. Kdyby se všechny tyto notebooky složily na sebe, vytvořily by hromadu o 600 km vyšší než vzdálenost na Měsíc.

Většinu z těchto 240 milionů počítačů, pokud jsou v dobrém stavu, by bylo možné alespoň recyklovat, ale jejich nekompatibilita s nejnovější podporovanou verzí systému Windows masivně snižuje jejich hodnotu pro renovaci a další prodej.

Obchodní kanál má nyní rozsáhlé a rostoucí možnosti renovace PC – průzkum udržitelnosti Canalys 2023 zjistil, že 39 % partnerů již má kapacity pro renovace a další prodeje použitých zařízení.

Výzvy digitálního kapitálu při přesunu zařízení s nepodporovanými operačními systémy

Mnoho z 240 milionů osobních počítačů bude ještě několik let použitelných, ale poptávka po zařízeních, která již nejsou podporovány Microsoftem, bude minimální – i firmy s nejpřísnějšími rozpočty na IT odradí absence bezplatných a průběžných bezpečnostních aktualizací.

Charitativní dary těchto vyřazených počítačů by mohly maximalizovat jejich použitelnou životnost – ale pokud chce průmysl podporovat digitální rovnost, není to životaschopné ani sociálně udržitelné. Digitální spravedlnost v praxi znamená zajistit, aby znevýhodněné a rozvojové komunity na celém světě měly přístup k informačním technologiím a mohly je plně využívat a těžit z nich.

Poskytnutí druhého života těmto nepodporovaným počítačům je z hlediska životního prostředí jednoznačně nejlepší možností, ale darování těchto zařízení nepřispěje k úsilí průmyslu o překonání digitální propasti.

Microsoft reaguje volitelnými aktualizacemi kybernetické bezpečnosti – za určitou cenu

Začátkem prosince vydal Microsoft prohlášení, v němž oznámil, že rozšířené bezpečnostní aktualizace pro systém Windows 10 budou k dispozici až do října 2028 – i když za v současnosti blíže nespecifikovaný roční poplatek. Tento přístup není pro Microsoft novinkou, neboť placenou službu Extended Security Updates nabízel také pro systémy Windows 7 a Windows 8.1, a to až do ledna 2023.

Ačkoli poskytování rozšířené podpory může prodloužit životnost počítačů se systémem Windows 11, cena těchto bezpečnostních aktualizací bude pravděpodobně pro mnoho uživatelů překážkou. Cenové plány pro rozšířenou podporu systému Windows 7 začínaly na 25 USD za počítač v prvním roce podpory a ve třetím a posledním roce poskytování rozšířených bezpečnostních aktualizací se zčtyřnásobily na 100 USD ročně.

Pokud bude Microsoft uplatňovat podobnou cenovou strukturu pro rozšířenou podporu systému Windows 10, bude cenově výhodnější volbou migrace na novější počítače s operačním systémem Windows 11 – starší počítače tak budou muset skončit na smetišti.