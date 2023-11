Konference Fortinet Security Day se zaměřila na budoucnost kybernetické bezpečnosti

Celodenní akce se letos konala v říjnu v pražském Veletržním paláci a nabídla bohatý program zahrnující případové studie, přednášky odborníků na bezpečnost i networking. Letošní ročník konference navštívilo téměř 500 účastníků z řad zákazníků i partnerů společnosti Fortinet, převážně CIO, CTO, IT managerů, IT specialistů a dalších C-level zástupců ze všech odvětví.





S úvodním slovem o budoucnosti kybernetické bezpečnosti vystoupil Ondřej Šťáhlavský, regionální ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti Fortinet. Ve své přednášce zdůraznil, že dnešní společnosti vyžadují nový přístup ke kybernetické bezpečnosti. Se stále početnějšími a sofistikovanějšími způsoby, jak se kyberzločinci snaží proniknout do IT infrastruktury firem i jednotlivců, je třeba být o krok napřed, hrozby předvídat a svá digitální aktiva odpovídajícím způsobem chránit.

Ve druhé části úvodního programu se Jan Hénik z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost zaměřil na aktuální téma NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti.

Jak bojovat proti kyberzločinu?

Aktuální hrozby na poli kybernetické bezpečnosti i způsoby, jak jim čelit, předestřel ve své přednášce Jan Václavík, systémový inženýr společnosti Fortinet. Návštěvníkům konference představil integrovanou bezpečnostní platformu Fortinet Security Fabric, která představuje špičku ve své třídě. Na konkrétních příkladech pak přiblížil, jak jednotlivé bezpečnostní produkty v rámci platformy mohou zajistit komplexní ochranu celého IT prostředí firmy.

V dalším programu, který trval po celý den, se odborníci společnosti Fortinet dotkli všech aktuálních výzev, které firmy v souvislosti se zabezpečením své IT infrastruktury řeší. Nechyběla témata, jako je AI a automatizace, práce z domova a vzdálený přístup do sítě nebo efektivní správa komplexní IT infrastruktury. Pásmo přednášek bylo doplněno o případové studie a ukázky implementací řešení Fortinet u zákazníků ČEZ, Innogy a Orange.

„Security Day je tradiční platforma určená pro všechny odborníky zajímající se o kyberbezpečnost. Nabízí možnost setkat se s experty Fortinetu, poslechnout si jejich zkušenosti nebo s nimi diskutovat o inovacích a trendech. Kybernetické hrozby jsou stále silnější, proto nás těší, že v České republice máme možnost neustále rozšiřovat spolupráci se zákazníky i partnery, abychom mohli zajistit co nejdokonalejší ochranu IT infrastruktury firem napříč různými obory,“ řekl Ondřej Šťáhlavský, regionální ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti Fortinet.

Chcete-li se podívat na shrnutí bezpečnostního dne, navštivte: https://fortinet.wistia.com/me­dias/zw9f40ingq

Chcete-li se dozvědět více o řešeních společnosti Fortinet nebo se spojit s lokálním týmem, prosím kontaktujte: csr_sales@fortinet.com