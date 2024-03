Konference JSDays 2024 přinese hlavní novinky v JavaScript

JavaScript je jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků na světě. Jeho použití je univerzální a přístupné i pro začínající programátory. Navíc umožňuje vytvářet aplikace a webové stránky s vysokou mírou interaktivity a dynamiky. Existuje obrovské množství knihoven, frameworků a nástrojů, které usnadňují vývoj. To vše pak podporuje jeho velkou popularitu.

„Na konferenci zazní jak témata dotýkající se základů jazyka, tak i aktuální novinky a nejnovější zkušenosti,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel počítačové školy GOPAS. „Konference v letošním roce proběhne čistě online přes naši online speciální streamovací aplikaci a opět počítáme s hojnou účastí slovenských IT odborníků, kteří jsou i mezi přednášejícími,“ dodává.

Účastníci se mohou těšit na následující témata a lektory: Keynote: ECMAScript & JavaScript 2024 – Novinky, Frameworky & Inovace (Fáris Ismail), Generuj video pomocí React.js (Riki Fridrich), Neztrácejte práci kvůli AI: Jak ji přelstít a zůstat ve hře (Martin Krček), Svelte (Miroslav Bradič), SharePoint Embedded (Petr Malášek), Azure OpenAI v enterprise prostředí (Štěpán Bechynský), T3 Stack (Pavel Kříž) a SPA vývoj v .NET 8 (Miroslav Holec).

Konference nabídne tedy celkem 8 přednášek osmi předních českých a slovenských odborníků a všichni účastníci budou mít po konferenci přístup do archivu přednášek až po dobu 14 dní

Podrobné informace o konferenci najdete na jejích stránkách: www.jsdays.cz

Počítačová škola GOPAS je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií na českém i slovenském trhu. GOPAS nabízí velké množství kurzů v oblasti programování, IT bezpečnosti nebo databází, a to i v ONLINE podobě. I přesto, že působí na poměrně malém trhu, patří GOPAS k jedněm z největších poskytovatelů IT školení v Evropě.

