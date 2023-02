Kontejnerové datové centrum s technologií Blue e+

O inovativní chladicí technologii Blue e+ společnosti Rittal už toho bylo řečeno hodně. Je osvědčená, je úsporná, je nenáročná na provoz a instalaci. Ve spojení s Blue e+ jste nejspíše slyšeli o chlazení samostatně stojících racků. Zde je možné vybírat ze střešní nebo nástěnné varianty. Ale co když potřebujete řešit nové datové centrum? Co když náklady na chlazení musejí být opravdu velmi nízké? Co když uvažujete o kontejnerovém řešení, protože nemáte dostatečné prostory v existující budově? Ano, přesně tam míříme. Doposud jsme navrhovali kontejnerová řešení s našimi serverovými chladicími jednotkami LCP (DX nebo CW), které zajistí dostatečný chladicí výkon pro náročné aplikace, ale musíte zajistit instalaci externích kondenzátorů (DX) nebo přívod chladné vody (CW).





Požadavky zákazníků nás v tomto směru posunuly dále a dnes můžeme představit kontejnerové datové centrum, které využívá technologii Blue e+. Jde o standardní kontejnerové centrum, jež nabízí známé rozměry, přístupové systémy a uvnitř je stále stejný prostor, který znáte z řešení s jednotkami LCP. Jen s tím rozdílem, že nemusíte řešit připojení externích kondenzátorů, nemusíte řešit připojení chladné vody na chiller. Jsou zde použité nástěnné jednotky Blue e+ outdoor, které jsou umístěné ve speciálně připravených výřezech na stěně kontejneru. Tím je zajištěna snadná montáž a zároveň snadné rozšíření systému do budoucna. Pokud se rozhodnete, že pro začátek nebude vaše IT infrastruktura tak náročná, můžete kontejner vybavit jen několika jednotkami. V případě, že budete chtít IT infrastrukturu rozšířit, není nic snazšího než přidat na kontejner další jednotky, které zajistí dostatečný chladicí výkon až do 70 kW celkového chladicího výkonu. Uvnitř kontejneru je prostor rozdělen na teplou a studenou uličku, která zajistí striktní oddělení studené a teplé zóny. Zbytkové teplo se následně odvádí jednotkami Blue e+ do okolního prostředí kontejneru. V našich klimatických podmínkách to znamená, že jednotky Blue e+ budou po většinu času fungovat na pasivní režim (režim tepelné trubice bez použití DX okruhu), a tím uspoří nemalé náklady na energiích. Průměrné snížení nákladů na energie dosahuje až jedné třetiny. Pokud chcete být navíc ohleduplní k životnímu prostředí, může pro vás být argumentem snížení emisí uhlíku až o 11,8 tuny ročně. Celý systém je připojen na IoT interface, což zajistí vzdálenou obsluhu a monitoring celého kontejnerového datového centra.