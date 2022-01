Kritická firemní data nejvíc ohrožují zaměstnanci, potvrzuje další průzkum

Western Digital zveřejnil výsledky výzkumu, který mapoval přístup k citlivým datům u více než 2 000 zaměstnanců a jejich chování (jako uživatelů dat) a zaměstnavatelů (jako správců dat) napříč evropskými zeměmi a zeměmi středního východu.

Výzkum zjistil, že 68 procent správců dat míní, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro bezpečnost citlivých dat než akce hackerů a že jedna ze čtyř kritických událostí vztahujících se k bezpečnosti dat ve firmě měla původ přímo u zaměstnanců.

Uživatelé dat si jsou při práci s daty vědomi možného rizika. Ve skutečnosti 22 procent uživatelů dat připustilo možnost, že během uplynulých 12 měsíců ohrozili bezpečnost citlivých dat (ať už vědomě, nebo náhodou). Tento fakt byl dále potvrzen téměř dvěma třetinami (62 procent) řídicích pracovníků, kteří uvedli, že zaznamenali bezpečnostní hrozby a podobné události během uvedeného časového období.

Mnoho uživatelů dat se nadále dostává do problémové situace, když se dopouští chování, které ohrožuje bezpečnost dat, zejména v případě sdílení a ukládání dat. Více než polovina uživatelů (55 procent) má přistup k takovému typu dat, ke kterému by přístup mít neměli. To je znepokojující informace, zejména když je navíc 98 procent správců dat přesvědčeno, že zabezpečení by mělo být posíleno především v případě ukládání a přenosu vysoce citlivých dat.

Výzkum plně potvrdil zřejmý rozpor v chování zaměstnanců u metody, jakou skutečně sdílejí data a u jejich představy, jaký je nejbezpečnější způsob, jak citlivá data sdílet. Mezi zaměstnanci byly nejběžnější způsoby, jak citlivá data sdílet a přenášet: email (47 procent), cloudové nebo online sdílení (45 procent), následoval pevný nebo SSD disk (31 procent) a USB disk (25 procent). Tato čísla napovídají, že jednoduchost a zažitá praxe jsou klíčovými faktory v rozhodovacím procesu uživatelů dat, pokud jde o to, jak sdílet citlivá data.

Mezi technologie, o kterých jsou firmy a podniky přesvědčeny, že jsou důležité při využití fyzických disků pro uložení vysoce citlivých dat, patří:

Konzistentní výkon a spolehlivost (66 procent).

Šifrování (60 procent).

Zvýšené zabezpečení / možnost chránit data vzdáleným přístupem, pokud je disk ztracen nebo odcizen (55 procent).

Vysoká kapacita (55 procent).

Zvýšené možnosti ověření a autentifikace (50 procent)