Která odvětví platí IT experty nejlépe?

Podle údajů společnosti Dice se IT staly hlavní prioritou pro podniky ve všech odvětvích, a to dokonce i mimo tradiční IT oddělení





Zájem o IT služby, aplikace, sítě či hardware má v podstatě jakákoliv jednotka v organizaci – aby splnila obchodní cíle a úkoly, najímá si vlastní IT specialisty.

I když poslední dobou probíhaly informace o propouštění pracovníků ve velkých technologických firmách, míra nezaměstnanosti u IT profesí je podle Dice i nadále mizivá, což ukazuje na obrovský zájem o tyto odborníky na trhu

I když Silicon Valley jako sídlo technologických gigantů i nadále platí nejvyšší částky, válka o talenty se přesouvá mimo technologický průmysl a o talentované IT pracovníky, kteří mají dovednosti v digitální transformaci, zlepšování procesů, řízení změn či vývoji aplikací a služeb, se ucházejí i další odvětví.

Jak ale ukázal průzkum, ne všude platy rostou – někde se meziročně dokonce snížily, přesto se nabízí zajímavá sumička. I když se průzkum týká amerického trhu, může naznačovat trendy, kudy se bude ubírat Evropa v příštích měsících.

A které odvětví jsou tedy pro IT experty ty nejvýnosnější? Podle zprávy Dice Tech Salary Report 2024 je prvních deset (průměrná mzda/meziroční posun) tato:

· Letecký a obranný průmysl – 130 tisíc dolarů (+ 7,4 %)

· Segment softwaru – 130 tisíc dolarů (+5,2 %)

· Biotechnologie, medicína a farmacie – 128 tisíc dolarů (-0,8 %)

· Bankovnictví a finance – 126 tisíc dolarů (+1,6 %)

· Konzultační firmy – 125 tisíc dolarů (-5,2 %)

· Energetika a utility – 120 tisíc dolarů (+1,2 %)

· Pojišťovnictví – 118 tisíc dolarů (+2,7 %)

· Zdravotní péče – 118 tisíc dolarů, (+4,5 %)

· Telekomunikace 114 tisíc dolarů (-1,4 %)

· Zábavní průmysl – 114 tisíc dolarů (-5,1%)