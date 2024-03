Kteří genAI chatboti jsou momentálně ti nejpopulárnější?

Chatboti, asistenti s umělou inteligencí, které mohou podniky využívat k různým úkolům, jež šetří čas a zvyšují produktivitu, jsou jedním z nejnižších cílů při zavádění generativní umělé inteligence (genAI) v každé firmě.





Nechali byste se operovat robotickým chirurgem? Už mě operoval

Jasně, věřil bych mu

Kdyby nebylo zbytí

Na mě robot nesáhne!

Počínaje projektem ChatGPT společnosti OpenAI z listopadu 2022 se chatboti stále častěji prosazují při automatizaci různých podnikových procesů a pomáhají zaměstnancům při plnění běžných úkolů. Chatboty lze prostřednictvím rozhraní API integrovat s backendovými systémy pro plánování podnikových zdrojů i řízení vztahů se zákazníky a využívat tak vlastní data a automatizovat datově náročné úlohy, jako je například aktualizace záznamů o zákaznících.

Podnikoví chatboti mohou asistovat při tvorbě softwarového kódu, shrnovat dokumenty, pomáhat při vývoji marketingových a reklamních kampaní a automatizovat úkoly na helpdesku i při interakci se zákazníky. I když nejsou bezchybné, velké jazykové modely (LLM), na nichž chatboti stojí, jsou navrženy tak, aby se časem učily a zlepšovaly.

Výzkumná společnost IDC označuje všechny AI konverzační aplikace s genAI, které fungují jako asistenti, jako „kopiloty“, ačkoli společnost Microsoft si tento termín s velkým „C“ (Copilot) chrání autorskými právy. (Copilot je verze ChatGPT od Microsoftu, genAI chatbot, který používá stejný LLM (GPT-4) a prostřednictvím Bingu má přístup k internetu.)

„IDC očekává, že kopiloti se v příštích několika letech rozšíří, a nakonec se stanou standardním rozhraním většiny softwarových produktů, podobně jako jsou dnes webová rozhraní,“ uvádí firma v nové zprávě. Microsoft, který je většinovým investorem a partnerem OpenAI, integroval ChatGPT do většiny svých podnikových produktů pod názvem Copilot. A je to Microsoft, kdo díky tomu trh s podnikovými chatboty aktuálně ovládá.

„Několik dodavatelů připravuje kopiloty, kteří zde nejsou zmíněni nebo byli právě vydáni, včetně takových společností, jako jsou Slack, Salesforce, Oracle, SAP, Cisco a další,“ uvádí David Schubmehl, viceprezident IDC pro AI a automatizaci, k výsledkům průzkumu. „Očekáváme, že tento trh bude v budoucnu velmi dynamický.“

Microsoft v posledním měsíci uvolnil vlnu kopilotů pro Microsoft 365, Microsoft Dynamics a dokonce i Microsoft Teams. Tento měsíc IDC zveřejnila přehledový průzkum mezi uživateli ze Severní Ameriky, Evropy a Asie, ukazující, jak široce jsou AI asistenti přijímáni.

Na otázku, s jakými aplikacemi nebo poskytovateli aplikací genAI pracují nebo plánují pracovat dnes a za dva roky, většina respondentů zvolila jinou variantu než Microsoft 365 Copilot.

Na první pohled se zdá, že průzkum IDC mezi více než 600 uživateli staví výrazně před konkurenci Amazon a jeho softwarový generátor kódu AI CodeWhisperer. Na druhém místě se nachází Google Gemini for Workspaces. Přibližně jeden ze šesti (16,4 %) respondentů průzkumu zvolil CodeWhisperer jako chatbota, kterého dnes používá, a 20 % uvedlo, že očekává, že jej bude používat do dvou let. Generative AI for Workspaces společnosti Google má dnes 14,1 % uživatelů, i když s výhledem do roku 2026 toto číslo klesá na 11,1 %.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Tím však dominance nad Microsoftem končí.

Další čtyři kopilotní produkty, které si respondenti vybrali, vlastní Microsoft, a to buď přímo, nebo prostřednictvím dceřiné společnosti, jako je například online úložiště pro vývojáře Github. Microsoft 365 Copilot zmínilo 9,1 % respondentů – toto číslo se za dva roky změní jen nepatrně na 9,3 % uživatelů. Copilot GitHubu používalo 10,2 % respondentů, ale za dva roky by toto číslo kleslo na 3,4 %. Microsoft Dynamics 365 Copilot dnes používá 7,5 % uživatelů, za dva roky to bude 12,6 %, zatímco Microsoft Security Copilot si aktuálně vybralo 7,5 % respondentů a pro použití za dva roky 7,2 %.

Průzkum IDC se uskutečnil v říjnu 2023, ale podle firmy se od té doby čísla pravděpodobně výrazně nezměnila. Vezmeme-li všechny Copiloty od Microsoftu dohromady – včetně varianty GitHub – jeho genAI nástroje používá 34,3 % respondentů, přičemž 32,5 % z nich očekává, že je bude používat i za dva roky.

Podle Schubmehla přesto zůstává hlavní využití podobných nástrojů zejména při tvorbě softwarového kódu.

„Kopiloty pro kódování se používají ke generování kódu, analýze kódu, a dokonce i k tvorbě dokumentace,“ poznamenává Schubmehl. „Ti ostatní nabízejí rady a doporučení při práci s podnikovými aplikacemi.“