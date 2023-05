Kvantové počítače hrozbou budoucnosti?

Kvantové počítače momentálně ještě nejsou ve fázi, kdy by dokázaly prolomit současné šifrovací systémy, ale tak zásadní problém je potřeba řešit s předstihem a hledat odpovídající řešení, dokud je čas.





Zvýší se počet úniků citlivých zdravotních a finančních dat, prolomí se šifrování některých kryptoměn a nad bezpečnostní vládních a vojenských tajemství budou viset otazníky. A už lze vidět, jak kyberzločinci s touto budoucností pracují a přizpůsobují tomu své taktiky.

Kvantové počítače zvládnou vyřešit úkoly, které klasické počítače nemají vůbec šanci řešit, nebo by jim to trvalo stovky či tisíce let. Princip není ve zrychlení konvenčních výpočtů, ale v řešení určitých problémů.

Nejmenším klasickým výpočetním prvkem je bit, který může mít hodnotu 0 nebo 1. Kvantovým ekvivalentem je qubit, který může být také 0 nebo 1 nebo může být v takzvané superpozici, tedy libovolné kombinaci 0 a 1 v různém poměru.

Provedení výpočtu u dvou klasických bitů, které mohou být 00, 01, 10 a 11, vyžaduje čtyři výpočty. Kvantový počítač může ovšem všechny čtyři hodnoty vyjádřit současně. S množstvím výpočtů tak výhoda kvantových počítačů exponenciálně roste.

Dnešní široce používaná forma šifrování RSA je založena na 2048bitových číslech a může trvat ještě dlouho, než se podaří toto šifrování prolomit.

Ovšem tempo kvantového výzkumu zrychluje a v dalších letech tak uvidíme nové počítače, které začnou známé šifrovacími systémy ohrožovat – první takové komerční počítače by mohly být k dispozici už kolem roku 2030.

Experti proto už několik let pracují na vývoji kvantově bezpečného šifrování a americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST) vyhodnocuje desítky metod pro postkvantovou kryptografii.

Už teď jsou připraveny první čtyři algoritmy, které by měly být kvantově bezpečné. V lednu 2023 už například německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI) zveřejnil pokyny a doporučení ohledně algoritmů a velikosti klíčů, které se mají používat v přechodném období.

„Pro data, která časem ztratí svou hodnotu, nebudou kvantové výpočty tím hlavním problémem. Ale pokud jde o národní bezpečnost, bankovní údaje, ochranu soukromí a podobně, kyberzločinci volí taktiku ukrást nyní, dešifrovat později,“ tvrdí Daniel Šafář z Check Pointu.

Organizace musí podle něj zvažovat dlouhodobá rizika a co nejdříve se připravit na kvantovou revoluci. Zejména společnosti s citlivými daty by měly být kryptoagilní a připravit se na možnost přepínat mezi kryptografickými systémy.

Pokud se nějaký algoritmus stane zranitelným, bude možné plynule přejít na jinou metodu šifrování, aniž by to narušilo chod organizace.