Kybernetická bezpečnost: Podcast o tajemstvích bezpečnostních operačních center s Pavlem Hrabcem

Pavel Hrabec se v rozhovoru zaměřil na aktuální kybernetické hrozby a představil, jak se české společnosti mohou bránit proti neustále rostoucí sofistikovanosti kybernetických útoků.





Vysvětlil, jakým způsobem společnosti jako Seyfor chrání firmy pomocí pokročilých technologií a odborných týmů, které operují ve specializovaných SOC. Tento přístup, který zahrnuje nepřetržitý monitoring, analýzu a odpovědi na incidenty, je zásadní pro udržení bezpečnosti firemních dat a systémů.

Umělá inteligence a kybernetické útoky

Jedním z hlavních témat podcastu je využívání umělé inteligence (AI) ze strany kybernetických útočníků. Pavel Hrabec varuje před novými technikami, jakými útočníci mohou využít AI k manipulaci s firemními systémy a daty.

Jedním z příkladů, na které upozorňuje, je manipulace s „kopiloty“ v aplikacích jako Microsoft 365. Tato technika využívá AI k tomu, aby útočník mohl skrytě upravit obsah e-mailu, například změnit bankovní údaje ve firemním dokumentu, a to bez vědomí uživatele.

Tento způsob útoku, který zneužívá AI, ukazuje, jak mohou být kybernetické hrozby čím dál složitější a těžko detekovatelné. Pro organizace je proto klíčové nejen investovat do bezpečnostních technologií, ale také se pravidelně školit a aktualizovat bezpečnostní protokoly tak, aby reagovaly na nové formy útoků.

Jak funguje SOC a proč je důležitý?

Pavel Hrabec vysvětluje, že moderní firmy potřebují robustní bezpečnostní infrastrukturu, která je schopna monitorovat a reagovat na hrozby v reálném čase. Security Operation Centres (SOC) hrají klíčovou roli v ochraně organizací před kybernetickými útoky. SOC jsou týmy specialistů, kteří nepřetržitě sledují a analyzují bezpečnostní incidenty, identifikují potenciální hrozby a provádějí kroky k jejich eliminaci.

Tento přístup je obzvlášť výhodný pro malé a střední podniky, které nemají prostředky na zajištění vlastního interního týmu pro kybernetickou bezpečnost. Outsourcing bezpečnostních operací do SOC umožňuje firmám přístup k nejnovějším technologiím a odborným znalostem, aniž by musely investovat do nákladné infrastruktury. Podle Pavla Hrabce jsou SOC schopné detekovat hrozby včas a efektivně reagovat na incidenty, což výrazně zvyšuje úroveň ochrany firemních dat.

Kybernetické hrozby podle sektoru

V podcastu se Pavel Hrabec rovněž zaměřil na to, jak se kybernetické útoky liší v různých průmyslových sektorech. Například ve finančním sektoru jsou cílem především citlivé údaje, jako jsou bankovní účty a osobní informace klientů, zatímco ve veřejné správě útočníci často cílí na infrastrukturu a systémy, které jsou klíčové pro fungování státu.

Investice do bezpečnosti: jak efektivní jsou?

Přestože mnoho firem vnímá investice do kybernetické bezpečnosti jako nákladné, Pavel Hrabec upozorňuje, že ochrana proti útokům není dostupná jen pro velké korporace.

Podle něj existují cenově dostupné možnosti i pro menší firmy, které si mohou dovolit investice do bezpečnosti už od částky nad 100 000 Kč měsíčně. Tato investice se však v dnešním kybernetickém prostředí může ukázat jako nezbytná, pokud chtějí firmy ochránit nejen své data, ale i svou pověst a dlouhodobou stabilitu.

