Petře, na úvod taková startovací/rozehřívací otázka. Jak ty sám ses dostal k řešení kybernetické bezpečnosti a proč jsi zvolil právě tuto oblast?





Když Microsoft přidal do tehdejších služeb Office 365 nástroje pro správu mobilních zařízení, zabezpečení identit a informací, byl to přirozený směr mého profesního vývoje. Prostor pro zlepšení bezpečnosti i mobility uživatelů byl až překvapivě obrovský, stejně tak pro realizaci vlastních projektů v této oblasti.

Vzpomínám, když jsem byl před pandemií tázán, proč pořád omílám na konferencích Intune jako nástroj pro správu i Windows platformy, že prý proč by to někdo potřeboval. A potěšilo mne, když mi tentýž člověk dal s odstupem za pravdu, že to potřeba skutečně je.

Právě díky mobilitě padaly poslední bašty konceptu hradu jako nejlepšího přístupu k firemní bezpečnosti a bylo zapotřebí zákazníky rychle a bezpečně nasměrovat na cestu zero trust.

A proč kybernetická bezpečnost právě v KPCS?

Najít správný balanc mezi ultimátní bezpečností a ničím neomezenou produktivitou uživatelů nemusí být jednoduché, ovšem po stovkách odpracovaných projektů napříč portfoliem široké škály zákazníků máme za sebou nemálo praktických poznatků, o které obohacujeme každý další projekt.

Zároveň jsem rád, že to není jen práce na straně klientů, ale také interně uvnitř samotné firmy. Vše, co z cloudové bezpečnosti představujeme a nabízíme ven zákazníkům, jsme si již vyzkoušeli, nasadili a provozujeme takzvaně sami u sebe doma.

Máme zkušenost opravdu z první ruky. Všechny technologie nasazujeme nejdříve u nás interně. To je nesporná výhoda, pokud máte erudovaně popsat dopad bezpečnostního opatření na běžnou práci.

Co patří do tvého portfolia, pokud se to tak dá říct, v rámci KPCS? Ví se o tobě, že ti žádná oblast řešení není cizí…

Mojí hlavní specializací z pozice architekta jsou cloudové služby Microsoft 365. Ať jde o jejich správné nasazení nebo následný provoz. Z pohledu nastavení, především řádného zabezpečení, ale také adopce ze strany koncových uživatelů.

To je velmi široká oblast, o které potřebuji udržet přehled. O to více jsem rád, že se mohu opřít o skvělý tým, jenž zná jednotlivé kostičky celého příběhu do nejmenších detailů a pomůže mi poskládat pro zákazníka ucelený příběh.

Která z těchto částí je tvůj „dream job“?

Do všech těchto oblastí dnes spadá i oblíbený Copilot, což je nyní můj každodenní společník, a už se nemohu dočkat, až jej Microsoft oficiálně uvede integrovaný právě do bezpečnostních nástrojů napříč svým portfoliem. Obecně tedy zkoušení nových technologií.

Pokud bych si ale měl vybrat, tak Defender XDR a jeho modul pro řízení zranitelností v prostředí, který je mi oporou při auditech zákaznických prostředí. Vždy mě potěší, když se původní stovky kritických nálezů po dobře odvedené práci sníží k jednotkám volitelných doporučení.

S čím vším se potenciální kandidát může na poli kybernetické bezpečnosti setkat v KPCS?

S ní se setká skutečně každý kandidát. Ať míří na jakoukoliv pozici v kterékoliv technologické oblasti. Protože i jím nasazovaná nebo spravovaná technologie musí být řádně zabezpečena.

V rámci samotného týmu kybernetické bezpečnosti zákazníkům pomáháme také s dopady regulací, jakou je například zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho přicházející aktualizace v podobě NIS2. Na své si tedy přijdou tvůrci směrnic, předpisů, standardů, politik, postupů, analýz rizik, znalci norem a zákonů a podobně.

Ti mají obrovskou příležitost prokázat, že papír nesnese všechno a je možné jej opřít o technickou realitu, zároveň pomoci technicky založeným IT lidem projít auditem nebo vytvořit vhodnou dokumentační a procesní základnu, na které lze dále stavět.

Druhou stranou stejné mince jsou pak samotné bezpečnostní technologie. U zákazníků nasazujeme asi nepřekvapivě právě produkty z rodiny Microsoft Defender XDR, Microsoft Sentinel či Microsoft Purview. Bezpečnosti se ale věnujeme napříč všemi technologiemi, ať už jde o Azure v jakékoliv jeho formě, lokální infrastrukturní, síťové a doménové služby nebo i samotné koncové stanice.

Ne nadarmo se říká, že zatímco IT potřebuje zabezpečit vše, útočníkovi stačí jedno slabé místo. Bohužel se nám z praxe potvrzuje, že těch slabých míst bývá ve většině společností až nemile více. I proto je řádné zabezpečení součástí všech našich projektů. Ať jde o nasazení Windows 11 do firemního prostředí nebo vývojové projekty v oblasti AI. Ať už jde tedy o identity a Entra ID, správu mobilních zařízení a Microsoft Intune nebo jakoukoliv další z komponent zero trust přístupu.

Jak zamíchala s kartami, pokud jde o kybernetickou bezpečnost, umělá inteligence?

Díky jejímu vzestupu a jednodušší dostupnosti bude brzy z této oblasti úplně jiná hra. Výhody AI, jak už to často s novými technologiemi bývá, si rychle osvojují útočníci, kteří s její pomocí připravují lepší phishingové kampaně. Generují důvěryhodně znějící telefonáty i videohovory vydávající se za kolegy a nadřízené, hledají nové zranitelnosti ke zneužití. Nebo útočí právě na modely, ze kterých je AI trénována, aby ovlivnili její chování pro nás uživatele negativním směrem.

Naštěstí ani obránci nezůstávají pozadu, a tak nám prvky AI pomáhají už i v samotných bezpečnostních technologiích právě takové hrozby odhalit. Například Microsoft Copilot for Security dokáže značně usnadnit proces vyšetřování bezpečnostních incidentů, napoví možnosti pro lepší zabezpečení a nastavení prostředí, a je tak skvělým pomocníkem pro celý tým firemního IT.

Dostane se i nováček v KPCS k posledním novinkám v technologiích? KPCS je poměrně známá tím, že je vždy o krok napřed, což je jeden z důvodů, proč bývá preferovaným partnerem zákazníků.

O ty nejžhavější novinky rozhodně není nouze. Když jsem u nás začínal, pamatuji, jak Miroslav Knotek, Martin Pavlis, Jan Pilař a další z řad KPCS přednášeli o nejnovějších verzích Windows a Exchange serverů. A to v době, kdy ještě nebyly beta verze jednoduše k dostání na internetu.

Do on-line prostředí BPOS (předchůdce dnešních služeb Microsoft 365) jsme migrovali první uživatele obratem po jejich vlastním interním otestování v době jejich představení. Stejně tak dnes Copilot, ve kterém jsme češtinu zkoušeli přímo v Redmondu, sídle společnosti Microsoft, dříve, než jej bylo možné v našich končinách vůbec zakoupit.

Takže jednoduchá odpověď – k novinkám se v KPCS dostane každý, kdo má zájem.

Co by měl podle tebe znát/umět člověk, který by chtěl řešit v KPCS oblast kybernetické bezpečnosti?

Pokud se člověk profiluje ať do procesní nebo ryze technické části, neztratí se. Nutností, kterou je možné i dostudovat, doučit se, je samozřejmě skvělá znalost vlastní oblasti, dané technologie, principů a přístupů k jejímu nastavení a využití v praxi.

Pro konzultanta pak chuť nenechat si uvedené pro sebe, ale předat tyto znalosti vhodnou formou zákazníkovi. Tedy správně komunikovat, a to místy i řečí běžného uživatele nebo manažera.

A co by měl umět člověk, který chce pracovat v týmu s Petrem Vlkem?

Již zmíněné skvělé technické dovednosti jsou jistě výhodou, ale za mnohem důležitější považuji touhu se vzdělávat a rozvíjet, stát se skutečným expertem na svoji oblíbenou technologii. Společně s tím mít potřebnou chuť o tom všem mluvit a třeba nejen se zákazníky.

Mnohé vždy překvapilo naše tempo a nasazení, nebojím se říct zápal, který je ale vyvážený uměním si práci dobře zorganizovat a průběžně optimalizovat. Ocením diskuze nad novinkami nebo nastavením dané technologie pro konkrétního zákazníka a trochu našeho IT humoru.

Co Petr a volný čas? Každý, kdo tě zná, ví, že tvůj volný čas jsou zase technologie…

Je pravda, že mě nejčastěji najdete u počítače. Po práci ale také nad nějakou dobrou klasickou hrou jako Age of Empires nebo Star Wars: Empire at War či Starcraft. Najdou se ale chvíle, kdy rád vyrazím co nejdále od digitálních světů s knihou nebo na turistickou stezku do klidu a pomalého ticha českých hor a lesů.

Díky za rozhovor.

P.S. A pokud jsme vás inspirovali, neváhejte se nám ozvat.

Autorka se dlouhodobě pohybuje v IT společnostech. Propojila mnohaleté zkušenosti z marketingu, komunikace, PR a HR, které získala ve vedení řady firem. Nyní pracuje jako Recruiting and Employer Branding Manager ve společnosti KPCS a dále působí jako nezávislý headhunter a marketingový poradce. Zabývá se také HR Marketingem, interní a krizovou komunikací, talent managementem, vzděláváním a hodnocením spokojenosti zaměstnanců a zákazníků.