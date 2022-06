Letos bude na 5G sítích víc než miliarda lidí

Celosvětový objem dat přenesených v mobilních sítích se za poslední dva roky zdvojnásobil. Do roku 2027 se očekává, že připojení 5G bude mít 4,4 miliardy účastníků a 20 procent veškerých mobilních datových přenosů by v roce 2022 mělo připadat na Fixed Wireless Access (FWA). Očekává se, že do roku 2027 bude 60 procent celosvětového objemu mobilních dat přeneseno přes sítě 5G.