Největší produktovou značkou společnosti Asseco Solutions je Helios – podnikový informační systém, který se dokáže skvěle přizpůsobit potřebám velké či střední firmy i veřejné instituce. V průběhu již třicetileté firemní historie se však přidávaly i další produktové značky a objevovala se nová odvětví.





Dnes je tato firma součástí nadnárodní ICT skupiny Asseco Group, která patří mezi deset největších kótovaných IT společností v Evropě. Začátkem devadesátých let nicméně začínala jako mnoho českých IT firem. Prostě se parta kamarádů dala dohromady s tím, že budou dělat software. A během dlouhých tří dekád lidé z vedení i řadoví zaměstnanci dokázaly malý zázrak – zůstat firmou s rodinnou atmosférou a neproměnit se v korporátního moloch.

Lidí, kteří pracují pro Asseco Solutions, je dnes více než tři sta a svou pohodovou firemní kulturu si střeží jako oko v hlavě. Software vyvíjejí, implementují u klientů a průběžně spravují. Právě fakt, že mají celý proces pod kontrolou, pro ně představuje důležitou konkurenční výhodu.

Na to, jaký je přístup vedení k zaměstnancům jsme se zeptali Andrey Kovářové, ředitelky pro business procesy Asseco Solutions.

Andreo, jaký je váš recept na spokojenost zaměstnanců?

Spokojenost našich lidí je bezpochyby dána tím, že vidí, že nám na nich skutečně záleží a staráme se o ně. Nemyslím tím vybavení, zaměstnanecké benefity, příjemné a neformální kanceláře – to je v našem oboru dnes už standardem. Co však u nás lidé oceňují především, je firemní kultura. Nikdo vám tady nestojí za zády, neříká, co přesně a kdy máte dělat. V Asseco Solutions se lidem důvěřuje. Každý má možnost podílet se do určité míry na rozhodování, fungovat samostatně, nikdo není svazován nepružnými procesy. S tím samozřejmě souvisí i flexibilita pracovní doby. Požadujeme výsledky, ale dáváme k jejich dosažení adekvátní prostor. Typické korporátní nešvary u nás nenajdete.

Spokojenost je základ, ale jde nám také o to, aby to lidi v práci bavilo, aby cítili motivaci. To je hlavním klíčem k tomu, aby u nás dlouho a rádi zůstávali. Hodně se s nimi bavíme o tom, co je zajímá, co by se chtěli naučit, vyzkoušet si. A snažíme se jim vyjít vstříc, posouvat je dál. Díky tomu jim práce nezevšední, neupadnou do rutiny a stále před sebou vidí nějakou cestu, nějaké příležitosti. Chceme být na špičce v tom, co děláme. Proto našim zaměstnancům nabízíme široké možnosti vzdělávání. To rozhodně není oblast, na které bychom šetřili.

Předpokládám, že ke spokojenosti lidí patří i možnost užít si některých nestandardních benefitů, o nichž je známo, že ve vaší společnosti fungují. Povíte nám o nich něco bližšího?

Každý rok v říjnu společně slavíme Helioween, kde jsme standardní Haloween přejmenovali podle našeho produktu Helios a již pátým rokem na všech pobočkách připravujeme pro zaměstnance sladkosti a ovoce a vítáme je při příchodu do práce. Každý má možnost objednat si dýni a doma s rodinou ji vyřezat. Podle fotek pak vyhodnocujeme tu nejpovedenější. Rádi spolu trávíme čas, a když máme možnost do aktivit zapojit i rodinné příslušníky, už nám nic nebrání v kreativních aktivitách. Na Velikonoce jsme se učili společně plést pomlázky a v každém ročním období vždy najdeme prostor, abychom si zpříjemnili den.

Podporujeme také referral program, kdy sdílíme inzerci našich volných pozic a vyhlašujeme soutěž o nejvyšší počet propojení na sociálních sítích. Výhrou pak je snídaně, kterou připraví tým HR. Doporučení od našich zaměstnanců si vážíme nejvíc a vždy se s každým sejdeme a vymýšlíme možnosti uplatnění u nás ve společnosti.

A jak je to v Asseco Solutions s fluktuací zaměstnanců?

Nezastáváme filozofii celoživotního zaměstnání. Myslím, že je v pořádku, jestliže si chce člověk během života vyzkoušet nejen různé role, ale i různá prostředí. Nicméně když se podíváme na skladbu našich lidí, tak čtvrtina z nich je u nás více než osm let. Velkou radost nám dělá i to, že mnozí z těch, kteří od nás vyrazí za zkušeností či příležitostí jinam, se po čase vracejí s tím, že v Asseco Solutions je to zkrátka bavilo víc.

Jaké jsou typické role, které u vás zaměstnanci zastávají, a čím jsou specifické?

Rolí je u nás opravdu široká paleta a v podstatě neustále otevíráme nové. Stále však platí, že klíčové role u nás jsou obchodní pozice, konzultanti a programátoři. Ty jsou naprosto nezbytné při hledání a tvorbě řešení pro klienta. Určitě je zde řada podobností s tím, co dělají lidé v jiných firmách zabývajících se softwarovými řešeními pro koncové uživatele. Nicméně když se o tom bavíme se zaměstnanci, opakovaně uvádějí několik pro ně důležitých věcí.

U obchodníka je určitě velkou výhodou vyladěný produkt a silná značka, která za ním stojí. Má se o co opřít a může využít reference mnoha z našich klientů. Prodává náš vlastní software a ví, že umíme vytvořit i řešení na míru. Zároveň každý zákazník má u nás jednu kontaktní osobu, takže klienta velmi dobře známe a často zde vznikají vztahy až na osobní úrovni.

Podobné je to i v případě konzultanta, který má vždy možnosti, jak uspokojit klientovy potřeby a nabídnout mu řešení, které mu pomáhá být jedničkou v jeho businessu a neustále se rozvíjet. Má za sebou právě programátory, kteří tato řešení produktu umí vytvořit. A navíc mohou čerpat z našich opravdu dlouholetých zkušeností. A nespornou výhodou je, že spravují a rozvíjejí software, který je náš, o kterém přesně víme, jak byl postaven. Tvoříme tedy společně tým, který umí poradit, vymyslet a dodat řešení, pod které se rád podepíše.

Kdo se u vás najde, jaké lidi vlastně hledáte?

Vedle zmíněných pozic bychom neměli zapomenout ani na ty ostatní. Projektoví a produktoví manažeři, marketéři či personalisté jsou pro nás neméně důležití. Určitě bych měla zdůraznit, že i u klíčových pozic nehledáme jen hotové lidi s bohatou praxí.

Na pozici obchodníka nebo juniorního konzultanta se může úspěšně uplatnit i člověk z jiného oboru, třeba ten, kdo rozumí ekonomickým procesům ve firmách. Myslím, že IT je v tomto směru trochu mytizované odvětví, pod kterým si laik představí pouze vyloženě programátory. Tak to určitě není. Kolem těchto specialistů je celá řada lidí, kteří komunikují s klienty, řídí projekty, plánují práci, poskytují konzultace. Ti všichni se mohou v IT najít a uspět. My říkáme, že profíkem, tedy skvělým konzultantem, obchodníkem nebo třeba programátorem, se člověk nenarodí, že se jím u nás stává.

Oblast firemních informačních systémů se neustále mění a vyvíjí. Jak se připravujete na budoucnost v Asseco Solutions?

Již dva roky u nás například funguje inovační a vizionářský tým, který se věnuje vývoji budoucích a nadčasových produktů, abychom šli s dobou a patřili mezi společnosti, které budou v této oblasti udávat trend. Naše produkty se snažíme stavět na nových technologiích, abychom zákazníkům dali co nejjednodušší cestou možnost zvolit efektivní řešení. To budeme schopni zajistit díky naší široké partnerské síti, takže si zákazník bude moci vybírat produkty na míru. Také nám dává smysl koncentrovat know-how v oblastech, kde chceme růst a budujeme takzvaná kompetenční centra s konkrétním zaměřením jako například v letošním roce otevřené Business Inteligence centrum.

Pokud vás láká kariéra v IT firmě a chcete dodávat klientům produkty a řešení usnadňující jim práci, být v týmu pohodových lidí a něco se naučit, je pro vás Asseco Solutions ta pravá příležitost. Určitě si o nich a o jejich produktech přečtěte něco více na webových stránkách www.helios.eu, www.huradoheliosu.cz nebo se podívejte rovnou na otevřené pozice na www.assecosolutions.jobs.cz.