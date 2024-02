Lokalizační služba vylepšující zákaznický zážitek a intralogistiku

Mnoho z nás by v obchodě uvítalo mít možnost používat navigaci podobnou té, kterou používáme ve svém automobilu. Dejme tomu, že v hobby marketu hledáme šroubky určité velikosti. Nebo že v obchodě s elektronikou pátráme po správné ochranné fólii k našemu smartphone. Případně, že v obchodě s potravinami hledáme oblíbené olivy. Samotným hledáním zboží kolikrát trávíme spoustu času. A nejednou to skončí povzdechnutím nad tím, proč pro nalezení potřebného neexistuje nějaká aplikace, která by to usnadnila. Ale nejsou to jen zákazníci, ale i skladníci a prodavači, kteří touží po způsobu, jak rychle najít konkrétní druh zboží.





Potíže vnitřní navigace

Lokalizační služby pro vnitřní navigaci existují již řadu let. Principem jejich fungování jsou Wi-Fi přístupové body, často kombinované s technologií, kterými jsou Bluetooth beacony. I přesto se precizní lokalizace v uzavřených prostorech s jejich pomocí ukázala jako komplexní, nepřesná a nákladná. Vnitřní navigace totiž vyžaduje přesně umístění přístupových bodů. Dosud se bylo nutné spoléhat na jejich ruční instalaci – což představuje pracné a zastaralé řešení. A protože je lokalizace založena na relativních polohových datech, tedy na měření doby šíření signálu mezi přístupovými body, tak pokud je plán budovy připraven nesprávně, je následná navigace nepřesná.

Počítat se musí i s tím, že vzdálenosti se mění, například kvůli úpravám v obchodě, a proto musí být pozice aktualizovány a znovu upraveny – což se dost často v praxi děje vlivem časového tlaku nebo je zcela ignorováno. To rychle vede k nekontrolovanému nárůstu chyb a tím přesnost lokalizačních služeb trpí. Proto je potřeba zvolit standardizovaný proces, který umožňuje automaticky generovat přesná lokalizační data. Pouze tak je možné zavést lokalizační služby, nasadit je do obchodů nebo skladů a aktualizovat bez manuálního úsilí.

Open Locate zajišťuje přesnost a automatizaci

K dosažení tohoto cíle se několik lídrů v oboru (konkrétně Google, Samsung, Zebra a HPE Aruba Networking) spojilo v iniciativě Open Locate a postarali se o její standardizování. Po technické stránce Open Locate poskytuje geo-souřadnice prostřednictvím samo-lokalizačních Wi-Fi přístupových bodů a dalšího Wi-Fi procesu nazvaného Fine-Time Measurement (FTM).

Roli „kartografa“ ve srovnání s aktuálními standardy Wi-Fi 6 nebo 6E WLAN, přebírají přístupové body, které jsou vybaveny GPS přijímači. Ty používají k určení své vlastní polohy v geografickém souřadnicovém systému – tj. nezávisle na plánu budovy nebo ručním mapování. Jak však každý řidič ví, navigační systém je přesný pouze na pár metrů. Proto přístupové body používají FTM, díky čemuž algoritmy analyzují doby šíření rádiových signálů mezi přístupovými body, aby upřesnily informace z GPS. Tak je přesně zjištěna vlastní poloha přístupových bodů, případně mohou fungovat jako „náhradní satelity“ tím, že mohou předávat geografické souřadnice koncovým zařízením.

Samolokalizační přístupový bod s připojením k GPS satelitům je vše, co je potřeba k přesnému určení polohy dalších přístupových bodů a koncových zařízení pomocí FTM

Samo-lokalizační přístupové body určují svou polohu s přesností na 1,3 metru. Ovšem zařízení – jako například čtečka čárových kódů nebo smartphone – mohou prostřednictvím Open Locate polohu určit přesně, jakmile komunikují s přístupovými body. Tyto schopnosti především usnadňují práci IT týmu. Dříve IT technik ve velkém supermarketu potřeboval pro pokrytí stovky přístupových bodů Wi-Fi signálem dva až tři pracovní dny, protože musel co nejpřesněji znát jejich polohu a ručně ji zapsat do aplikace pro správu. Naproti tomu přístupové body Open Locate automaticky detekují – a pokud jsou přesunuty tak aktualizují – svou vlastní polohu, a tu odesílají do aplikace pro správu. Taková automatizace snižuje nutné přerušení doby provozu obchodu při zavedení standardu na několik hodin.

Open Locate mění ruční určování polohy přístupových bodů na automatizovaný proces přesné lokalizace.

Open Locate zrychluje vychystávání objednávek

Standard Open Locate navíc nabízí další možnosti využití, a to včetně těch, které bylo dosud možné realizovat pouze s velkým množstvím manuálních úkonů, času a nákladů – a některé z nich byly dokonce zcela nemožné. Například aplikace s podporou Open Locate mohou optimalizovat skladovací procesy v intralogistice. To je obzvláště užitečné v chaotickém skladování. Open Locate nejenže vede vychystávající tým k cílové paletě, ale picker může také prostřednictvím aplikace obdržet optimalizovanou trasu skladem, aby efektivněji shromažďoval objednané zboží a tím urychlil doručení.

Open Locate rovněž optimalizuje použití čteček čárových kódů, například interakcí s aplikací, která monitoruje uživatelské chování. Pokud zaměstnanec skladu nahlásí: „Síť nefunguje“, IT tým může rychle zjistit, kde došlo k narušení Wi-Fi, a které přístupové body byly výpadkem postiženy. To nejenže umožňuje rychleji najít příčinu chyby a odstranit ji, ale zrychluje procesy – od inventury až po expedici – a zabraňuje frustraci skladníků, logistiků a IT týmů.



Technologie Open Locate optimalizuje vnitřní navigaci a tím otevírá nové možnosti pro obchodníky, ale také pro intralogistiku. Autor: gettyimages.com

Základ pro zcela novou generaci aplikací

Standard Open Locate přináší nový impuls do prodejních procesů a vztahů se zákazníky. Dává totiž vzniknout zcela nové generaci firemních aplikací pro mobilní zařízení. Dejme tomu, že řetězec prodejen s elektronikou vyvíjí aplikaci pro zákazníky, aby zvýšil prodej a podpořil jejich věrnost. V jeho obchodní strategii je přitom nabídnout slevy, ke kterým lze přistupovat pouze prostřednictvím aplikace, čímž zajistí její široké využití. Zatímco jsou zákazníci ještě na parkovišti, obdrží už push zprávu s individuálními speciálními nabídkami. Aplikace je pak zavede dovnitř obchodu a ke zboží – buď přímo, nebo kolem vhodných doplňků.

Jednotné používání geolokačních dat navíc zajišťuje bezproblémovou navigaci venku i uvnitř obchodu a stejně důležité je, že Open Locate může umožňovat kromě navigování i jejich sledování. To s obecnými daty na mobilních telefonech není možné, protože smartphony z důvodů ochrany osobních údajů každých pár sekund skrývají svou identitu. Aplikace založená na Open Locate navíc umí rozpoznat, u kterých produktů se zákazníci nejčastěji zastavují, aniž by je koupili. Na základě toho mohou prodejci upravovat ceny, nastavovat bundlingu, nebo další marketingové kampaně.

Taková aplikace navíc ukáže, kde se zákazníci hromadí, a která místa v obchodech jsou přetížena. Prodejce následně prostřednictvím analýzy může tok návštěvníků upravit – stačí přemístit produkty nebo změnit orientaci. Zákazníci na oplátku profitují ze slev a klidného nákupního zážitku. Místo bloudění je „interiérová GPS“ vždy vede k požadovanému zboží nejkratší trasou v obchodě – to zabraňuje frustraci a opuštěným nákupům.

Jako kdysi iPhone otevřel cestu k masové adopci chytrých telefonů tím, že představil App Store, který se změnil v obrovský ekosystém nových příležitostí, tak se rýsuje další zajímavá možnost. Cílem iniciativy Open Locate je vytvořit otevřený, na výrobcích nezávislý standard, který zajistí interoperabilitu a vytvoří základ pro množství inovací z celého ekosystému vývojářů.

Autor: Michal Svoboda, Country Manager, HPE Aruba Networking